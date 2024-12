Neste espectáculo, com encenação de Marco Medeiros e texto de Sébastien Azzopardi e Sacha Danino, o público não é apenas espectador, mas sim um elemento essencial, com o poder de decidir o rumo da história e o destino das personagens.

O espetáculo foi nomeado para os prestigiados Prémios Molière e amplamente aclamado em Paris, pretende combinar humor, emoção e dinamismo, diz a produtora.

Segundo a Sinopse: "Miguel trabalha na ourivesaria do cunhado, tem uma namorada estável e um talento musical que nunca conseguiu levar além do sonho. Tímido e indeciso vive a vida em piloto automático, até que acontece o inesperado: no dia do seu aniversário entra pela porta da loja o seu primeiro amor, que não via há anos. A partir deste momento Miguel embarca numa jornada de incertezas que o leva a confiar ao público o poder de decisão sobre as suas escolhas. Amor, trabalho, amizade, família: que caminho deve seguir? O destino está nas suas mãos!".

O espetáculo estreia no dia 13 de fevereiro, no Teatro Villaret e os bilhetes já estão à venda aqui. Custam 20 euros.