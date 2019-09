A primeira temporada do novo Teatro do Bairro Alto (TBA), sob direção artística de Francisco Frazão, começa a 11 de outubro com um “fim de semana triplo”, com dois espetáculos de dança e uma conferência.

Segundo Francisco Frazão, em entrevista à agência Lusa, “a ideia foi não ter um grande espetáculo de abertura, mas ir tendo ao longo destes meses iniciais vários momentos que funcionam como uma espécie de declaração de intenções”, e “um desses momentos é o momento inicial”.

No “momento inicial”, marcado para 11, 12 e 13 de outubro, serão apresentados solos da coreógrafa brasileira Josefa Pereira (“Hidebehind”) e do coreógrafo italiano Alessandro Sciarroni (“CHROMA_don’t be frightened of turning the page”), que “têm em comum o facto de jogarem com a ideia de circularidade, do movimento circular, de maneiras diferentes”.

No momento de abertura, “que parece que marca um antes e um depois”, Francisco Frazão e a equipa acharam que seria interessante ter-se a noção “de que há ciclos e que as aberturas vêm depois de fechos”. “Ou que estamos num tempo que não é necessariamente linear, mas é um tempo de retornos e regressos”, disse.

A conferência (“Poetry and Chaos”) ficará a cargo do filósofo italiano Franco “Bifo” Berardi, “que liga uma espécie de pensamento sobre a linguagem com uma reflexão sobre os tempos atuais e sobre o capitalismo e uma certa falta de fôlego, uma espécie de sufoco que se vive atualmente e que põe em causa este ritmo da respiração”.