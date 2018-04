Um total de oito recitais preenche a temporada de concertos de música clássica na capela do Paço Ducal de Vila Viçosa, no distrito de Évora, que abre no dia 27 deste mês, foi hoje divulgado.

Segundo os promotores, a tradição musical da Casa de Bragança remonta ao período de construção do Paço Ducal, no início do século XVI.

O concerto inaugural, a cargo do Duo Braganza, constituído por Patrizia Giliberti e Marius Bartoccini, está marcado para o dia 27 deste mês, às 21:00, numa iniciativa da Fundação da Casa de Bragança.

O programa deste ano prevê para o dia 25 de maio o concerto “O Esplendor da Música Portuguesa na corte dos Bragança” (século XVIII e século XIX), por Ana Paula Russo, Ariana Moutinho e Sérgio Silva.

Para o dia 29 de junho, está marcado um concerto pelo Camerata Atlantica, constituído por Ana Beatriz Manzanilla, Maria José Laginha, Pedro Saglimbeni Muñoz e Jeremy Lake.

Um concerto com fagote e trio de cordas, por Franz Jurgen Dorsam, Raquel Queiroz, Gerardo Gramajo e César Gonçalves, está programado para o dia 27 de julho.

Para o dia 31 de agosto, está previsto o concerto intitulado “Três séculos de modinhas: da erudição à música popular”, por Ana Leonor Pereira e António Ferreira.

Os concertos na capela do Paço Ducal, com entrada livre, decorrem até outubro, na última sexta-feira de cada mês, estando o encerramento agendado para o dia 14 de dezembro, com o concerto “Soirée de Inverno”, todos marcados para as 21:00.