A peça, da autoria de Teresa Guilherme e Miguel Dias (também encenador), aborda de forma interativa a sexualidade feminina e as conversas secretas que as mulheres vão tendo entre si sobre as suas relações com os seus maridos, refere a produtora em comunicado.

Antes de se estrear no teatro, em 2006, com Miguel Falabella, Teresa Guilherme, figura da televisão nacional, integrou a produção “Monólogos da Vagina”, em 2001. O tema dá novamente mote ao espetáculo que agora apresenta a solo e no qual quer novamente quebrar tabus e preconceitos que continuam a ser uma realidade das mulheres na sociedade.

"Numa viagem alucinante com o público, Teresa Guilherme desmistifica o tema do sexo e traz respostas às questões mais inusitadas e que nunca foram respondidas, mas de uma forma descomplicada, divertida e esclarecedora. E certamente com um texto repleto de trocadilhos", refere a produtora.

Depois da estreia em Lisboa, Teresa Guilherme vai estar em tour pelo país, onde vai apresentar a comédia.

Os bilhetes já estão à venda aqui e custam 22 euros.