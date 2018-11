O presidente da Câmara, Hernâni Dias, considerou, na apresentação do programa, que o evento é já uma marca de Bragança, apresentando dados de 2017 com subidas dos números de turistas, dormidas e hóspedes.

Durante o período das festividades, “mais de 70 mil pessoas” passaram pela Praça Camões, o local, na zona histórica onde se concentram as diversões, nomeadamente a pista de gelo com o registo de mais de 17.600 patinadores, em 2017, segundo dados da autarquia.

A cidade com pouco mais de 20 mil habitantes prepara-se para mais uma edição da “Bragança, terra Natal e de Sonhos”, que arranca no sábado com a tradicional chegada do Pai Natal e o acender da iluminação pública alusiva à época, que absorve 55 mil euros do orçamento global, como explicou o autarca.

No mesmo dia abre a pista de gelo coberta, com 300 metros quadrados, com cada entrada para 20 minutos de diversão a custar um euro e as receitas a reverterem mais um ano, na totalidade, para os bombeiros do concelho, nomeadamente as corporações de Bragança e Izeda.