"Para concluir a gravação do próximo álbum “Note On A Conditional Form”, The 1975 decidiram adiar a digressão europeia de fevereiro para outubro de 2020", revelou a promotora em comunicado.

O concerto irá realizar-se, agora, a 6 de outubro, na mesma sala, a Altice Arena, em Lisboa.

Segundo a Everything Is New, os portadores de bilhete podem usá-lo na nova data ou pedir a devolução do dinheiro no local de compra, até 30 dias depois da data inicialmente prevista para o concerto.

Matthew Healy, Ross MacDonald, Adam Hann e George Daniel apresentam-se como The 1975 e alcançaram o sucesso imediato com músicas como “The City”, “Chocolate” e “Sex”.