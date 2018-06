A banda portuguesa The Gift atua hoje no Museu de Arte Contemporânea de São Petersburgo, na Rússia, país que recebe este ano o Campeonato Mundial de Futebol, no qual a seleção portuguesa é uma das concorrentes.

Os The Gift, que atuam na Rússia pela primeira vez, apresentam o seu mais recente álbum, “Altar”, hoje, em São Pertersburgo, e na próxima terça-feira, no Club Sixteen Tones, em Moscovo. “Não é por acaso que estas datas coincidem com o Mundial de Futebol 2018. Os The Gift, historicamente, acompanham a seleção portuguesa e aproveitam para celebrar o primeiro aniversário de ‘Altar'”, segundo um comunicado da promotora da banda. A primeira parte dos concertos dos músicos portugueses é assegurada pela ‘cantautora’ russa Ian, que reside em Portugal, tendo estreado o seu primeiro EP nos concertos dos The Gift, em março último, nos Coliseus de Lisboa e do Porto. “Altar” é o oitavo álbum de estúdio da banda de Alcobaça, constituída por Sónia Tavares, Nuno e John Gonçalves e Miguel Ribeiro, há pouco mais de 20 anos. “I Loved It All”, “Love Without Violins”, “Big Fish” e “Hymn to Her” são alguns dos temas do álbum produzido com Brian Eno, editado em 2017, e apresentado em concertos em Portugal, Holanda, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Espanha e Brasil.