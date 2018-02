Os Gift atuaram este sábado, em Londres, em nova apresentação na cidade inglesa do último "Altar", e voltam esta semana aos coliseus do Porto e Lisboa. Mas antes vão estar em direto no Facebook do SAPO 24.

Deixe as suas perguntas para os Gift. A banda de Alcobaça estará esta quinta-feira, 1 de março, pelas 15h00, em direto no Facebook do SAPO24 para conversar com os seus fãs.

Os Gift apresentam a 2 de março no Coliseu do Porto e 3 de março no Coliseu de Lisboa “Altar”, disco editado em abril de 2017 que, desde então, tem percorrido palcos de todo o mundo.

"Altar", sétimo álbum da banda inclui canções como "Love Without Violins", "Clinic Hope", "Big Fish" e "You Yill Be Queen", todas já editadas como ‘singles’. O álbum foi editado em abril de 2017 e saiu depois de o grupo de Alcobaça ter celebrado 20 anos de carreira.

Nascidos como banda em 1994, os The Gift são formados por Nuno Gonçalves, John Gonçalves, Sónia Tavares e Miguel Ribeiro, sendo acompanhados ao vivo e em estúdio por músicos como Mário Barreiros (bateria) e Paulo Praça (guitarra).

A primeira maquete do grupo, "Digital Atmosphere", surgiu em 1997, e de lá para cá foram vários os álbuns que o grupo editou: "Vinyl" (1998), "Film" (2001), "AM-FM" (2004), "Fácil de Entender" (2006) "Explode" (2011), "Primavera" (2012) e "20" (2015), este último a assinalar os 20 anos de carreira.

Também em 2015 o grupo lançou o documentário "Meio Caminho de História", realizado por Nuno Duarte e Guilherme Cabral.

Entre "Fácil de Entender" (2006) e "Explode" (2011), o compositor Nuno Gonçalves e a vocalista Sónia Tavares estiveram envolvidos no projeto Amália Hoje, recuperação do legado da fadista Amália Rodrigues para terrenos pop.