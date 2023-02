Felizmente, ou infelizmente, dependendo da forma como olhamos para este Episódio 5, ele dá-nos as respostas a todas estas questões.

Questão nº. 1: Como surgiu é esta fação rebelde?

Até há não muito tempo, Kansas City era mais uma cidade que vivia numa espécie de quarentena que era comandada pela FEDRA que, tal como em Boston, não recolhia a melhor das simpatias. Uns dias antes de Joel e Ellie chegarem a Kansas, um grupo de rebeldes liderado por Kathleen (também conhecidos por Resistência) tomou conta da cidade e fez questão de procurar vingança nas pessoas que tinham ajudado a FEDRA a manter-se no poder.

Questão nº. 2: Quem são as personagens no fim do EP4

Trata-se precisamente de Henry e do seu irmão mais novo, Sam, que é surdo e oficialmente a criança mais querida do Apocalipse. A sequência inicial do episódio traça todos os seus passos desde a tomada de poder da Resistência até ao “encontro” com Joel e Ellie. Começamos num cenário caótico digno do surto de infetados do primeiro episódio, mas desta vez com humanos, e vemos os irmãos a passar por uma série de lugares que já tínhamos visto no quarto episódio. O sótão onde passam 10 dias escondidos com a ajuda do médico que acabou morto por Kathleen; a sua perspetiva do confronto que Joel e Ellie têm com a fação rebelde assim que chegam a Kansas; e finalmente regressamos ao presente.

Questão n.º 3: O que é que Henry fez?

Quem estudou filosofia irá recordar-se do seguinte debate ético: o que deve acontecer a um pai ou mãe que assalta uma farmácia para roubar medicamentos que não consegue pagar de modo a salvar um filho em risco de vida?

O caso de Henry leva a uma discussão parecida, mas em esteroides, ou não estivesse ele num cenário de fim do mundo. Acontece que, enquanto a FEDRA estava no poder, Sam teve leucemia e precisava urgentemente de medicamentos que tratassem da doença. Durante uns tempos, Henry recorreu ao mercado negro para cuidar do irmão, mas quando estes esgotaram, não teve outra opção e tornou-se informador da FEDRA em troca dos medicamentos.

Henry não só fazia parte da fação rebelde, como era amigo próximo do seu líder, William, que era, nada mais, nada menos, do que o irmão de Kathleen. E foi precisamente uma das informações dadas por Henry que levou a que a FEDRA o assassinasse, causando uma tremenda ira na irmã mais nova.

Questão Bónus: Onde estão os infetados de Kansas?

Foi uma das coisas pelas quais demos falta no episódio anterior e, ao que tudo indica, a FEDRA local arranjou uma forma de os colocar nos túneis que passam por debaixo da cidade, impedindo assim que chegassem à superfície. É o que conta Henry, lançando suspeitas sobre se ainda existirão alguns por lá. (Spoiler Alert: estão e não são poucos).

Quanto ao resto, podem ouvir no episódio desta semana do podcast, em que discutimos a amizade de Ellie com Sam, a perseguição dos Rebeldes ao novo quarteto, aquele momento em que descobrimos que há uma versão-Hulk de infetados (neste universo é conhecida como o Bloater) e o final, que nos reservou mais um valente murro no estômago.