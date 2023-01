Tal como aconteceu no Episódio 1 - "When You're Lost in the Darkness", antes de arrancar para a "atualidade", o episódio começa com mais um prólogo tenebroso que nos coloca em Jacarta, na Indonésia, em 2003. Neste segmento inicial, ficamos a perceber os acontecimentos que Joel e Sarah ouviram na rádio enquanto tomavam o pequeno-almoço e discutiam geografia no dia em que o surto fúngico virou a América do avesso.

Em concreto, é revelado que uma reputada professora de micologia (especialidade da biologia que estuda os fungos) da Universidade de Jacarta é interrompida durante o seu almoço para ser informada de que o exército precisa da sua ajuda devido a "um incidente numa fábrica de farinha e grão no lado oeste da cidade". Por "incidente", entenda-se uma mulher descontrolada e lívida de raiva que desatou à monumental dentada aos colegas.

A cientista é então levada para um laboratório e analisa a pedido do exército uma amostra ao microscópio — e conclui que há ali cordyceps, o tal fungo que supostamente não devia de sobreviver em humanos como nos explicaram os cientistas no Episódio 1. Fazer das formigas marionetas sim, em humanos não. Ora, acontece que a especialista partilha deste saber e mesmo quando um elemento do exército reforça que não se trata de uma amostra de cordyceps qualquer (esta contém ADN humano), a professora continua não a acreditar muito bem no que já se está realmente a passar.

Todavia, este ceticismo dura só até ao momento em que faz uma autópsia à mulher que nós deduzimos ser o "Paciente Zero". É que depois de a fazer, a cientista fica horrorizada ao extrair um tufo de lombrigas fúngicas da sua boca. E não só fica horrorizada com tudo aquilo como responde o seguinte quando o exército lhe pediu um plano para controlar o surto.