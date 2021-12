Paulo Furtado mantém o ritual de tocar no dia de natal desde 1999, quase sem interrupções, com a premissa de dar ‘blues-rock’ para quem não quer ficar em casa a celebrar a quadra natalícia.

Segundo a associação ZDB, para assistir ao concerto é preciso apresentar certificado digital de testagem ou certificado de recuperação.

No concerto, Paulo Furtado estará acompanhado pelo saxofonista João Cabrita para interpretar um repertório de canções que passará por todos os álbuns, de “Naked blues” (2002) a “Misfit” (2018).

O concerto “Fuck 2021 (and 2020), I got the Blues!” tem início marcado para as 22:00.

“É necessário celebrar e fazer coisas que nos façam felizes, e a ZDB é um desses sítios onde para mim é sempre mágico, porque todas as pessoas que lá vão gostam de música e gostam dessa comunhão”, afirmou o músico à agência Lusa.

Para 2022, The Legendary Tigerman prepara a edição de um novo álbum de originais.