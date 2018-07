A mais punk das bandas punk portuguesas terá o privilégio de abrir as hostilidades no Palco EDP do Super Bock Super Rock, com um concerto onde irão apresentar os temas do seu novo álbum, “The Shape of Nothing to Come”. Antes disso, falaram ao SAPO 24 (com os Temples em fundo a jogar ping-pong).

-

O SAPO24 está no Super Bock Super Rock. Fiquem atentos à nossa página de Facebook para acompanhar todas as entrevistas.