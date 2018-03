A banda de Chrissie Hynde e o grupo liderada pelo ex-Sex Pistols, John Lydon, estão de regresso a Portugal.

A organização do Festival EDP Vilar de Mouros anunciou esta quinta-feira que os The Pretenders e os Public Image Ltd. vão marcar presença na edição 2018 do Festival "mais antigo da Península Ibérica", que se realiza nos dias 23, 24 e 25 de agosto.

Estas novas confirmações juntam-se assim aos já anunciados Human League e Los Lobos.

A banda de Chrissie Hynde regressa a Vilar de Mouros, depois de uma passagem pelo festival em 1999, para apresentar o seu décimo trabalho de originais, "Alone", produzido por Dan Auerbach dos Black Keys.

Já a banda liderada pelo ex-Sex Pistols John Lydon aka Johnny Rotten, regressa a Portugal para apresentar novo álbum. De fora da setlist não ficarão certamente clássicos como "Rise”, “This Is Not A Love Song” ou “Death Disco”. Após o desaparecimento dos Sex Pistols, os PIL atingiram um sucesso assinalável no início dos anos 80, marcando o pós-punk.

O festival vai “continuar a ter, paralelamente aos concertos, espetáculos de rua e outros tradicionais minhotos”, para além de uma praça de alimentação.