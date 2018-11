“The River”, cuja ação se desenrola numa aldeia remota do Cazaquistão, é o terceiro filme de Emir Baigazin, de 34 anos, e surge depois de “Lições de Harmonia” (2013) e “Ranenyy Angel”(2016).

O Grande Prémio do Júri João Bénard da Costa foi atribuído a dois filmes: “John McEnroe: In the Realm of Perfection”, do francês Julien Faraut, e “Sedução da Carne”, do brasileiro Júlio Bressane.

“John McEnroe: In the Realm of Perfection” é um documentário sobre a final de 1984 do Open de França, na qual se defrontaram John McEnroe e Ivan Lendl, quando McEnroe era o melhor jogador de ténis do mundo. “Sedução da Carne” centra-se numa única personagem, Silóe (interpretada por Mariana Lima).

Nesta edição do LEFFEST, o Prémio Especial do Júri para Melhor Realizador foi atribuído ao britânico Richard Billingham, por “Ray & Liz”, filme passado “nos arredores de Birmingham e nas margens da sociedade, onde a família Billingham leva a cabo rituais extremos e quebra tabus sociais, numa vida decidida por fatores fora do seu controlo”.

O júri do 12.º LEFFEST foi constituído por Walter Salles, Chrysta Bell, Jonathan Littell, Jorge Queiroz, Martha Argerich e Stephen Kovacevich.

A cerimónia de entrega de prémios do festival decorre no Teatro Nacional D.Maria II, e inclui a apresentação de uma peça para dois pianos (não identificada pela organização), por Martha Argerich e Stephen Kovacevich.

Apesar de os prémios serem entregues hoje, o LEFFEST só termina no domingo, dia em que serão exibidos os filmes premiados.

“The River” passa às 21:00, na Sala 1 do cinema Monumental, “John McEnroe: In the Realm of Perfection”, às 18:30, na mesma sala, “Sedução da Carne”, às 14:00, no Espaço Nimas, e “Ray & Liz”, às 13:30, na sala 2 do cinema Monumental.