Os membros da banda sueca Abba reuniram-se para receber um dos mais prestigiados títulos de cavaleiro sueco, uma ordem de cavalaria concedida pela última vez há quase 50 anos.

As lendas pop foram reconhecidas pelo Rei Carl XVI Gustaf, esta sexta-feira, pelo seu impacto cultural, que levou a música pop sueca a um enorme público global.

O grupo – Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad e Björn Ulvaeus – fizeram uma rara aparição pública juntos em Estocolmo, onde receberam a Ordem Real de Vasa por “esforços notáveis ​​na música sueca e internacional”.

A Suécia parou de conceder ordens reais aos seus cidadãos em 1975, mas continuou a conceder ordens reais a estrangeiros. No entanto, o parlamento do país restabeleceu a prática em 2022, e a cerimónia desta sexta-feira marcou a primeira vez que as ordens foram concedidas a suecos em meio século.

A banda, passou por dois divórcios depois de se juntarem e reuniu-se para receber as homenagens. Agnetha era casada com Björn e Benny com Anni-Frid. Os dois casais separaram-se no auge da fama, o primeiro casal em 1980 e o último um ano depois.

Os Abba são considerados uma das maiores bandas pop do mundo, embora não tenham tocado ao vivo desde que apareceram no The Late, Late Breakfast Show de Noel Edmonds na BBC em 1982.

Depois da separação, Fältskog, que já era uma estrela na Suécia antes de se juntar à banda, teve uma carreira solo de sucesso, mas os sucessos originais do grupo nunca desapareceram e são hoje um marco da cultura pop reconhecidos no mundo inteiro.

Segundo o jornal The Guardian, os Abba venderam mais de 400 milhões de álbuns e singles. Além disso, foram os primeiros suecos a conquistar uma vitória no Festival Eurovisão da Canção e hoje em dia as suas versões digitais, conhecidos como “Abbatars”, tocam para multidões com bilhetes esgotados em Londres, parte da sua experiência Abba Voyage.

A popularidade dos Abba foi renovada com o sucesso "Mamma Mia!", uma adaptação de teatro musical e posterior adaptação cinematográfica, que apresentou a música do grupo às novas gerações.

Andersson, Lyngstad e Ulvaeus já se tinham reunido recentemente para o primeiro aniversário do espetáculo do Abba Voyage, em Londres, mas na altura rapidamente descartaram os rumores de uma reunião para a Eurovisão deste ano, que marcou 50 anos desde a sua vitória em 1974 com o sucesso "Waterloo".

No total, 13 suecos foram homenageados na cerimónia no Palácio Real de Estocolmo, incluindo dois vencedores do Prémio Nobel: o geneticista Svante Pääbo e a física franco-sueca Anne L'Huillier.