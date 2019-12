“Sessa, músico brasileiro fundador do mítico grupo Garotas Suecas e colaborador regular de Yonatan Gat, estreia-se a solo com o disco “Grandeza”, e chega a Braga no dia 09 de abril, pelas 22:30. Para arrancar o mês de maio, no dia pelas 21:30, há noite dupla com Ziggy Alberts e Christopher Paul Stelling”, acrescenta o Theatro Circo em comunicado.

O único nome já confirmado para maio é o de Salvador Sobral, no dia 23.

Em novembro, a administradora do Theatro Circo, Cláudia Leite, disse à Lusa que vão ser investidos 617 mil euros ao longo dos próximos quatro anos, sendo a maior fatia, de cerca de 400 mil euros, destinada a equipamentos.

Em termos estruturais, terão também lugar obras de ampliação dos espaços de trabalho, uma necessidade já identificada há meia dúzia de anos.

A responsável adiantou que haverá a preocupação de as intervenções causarem “o menor impacto possível” na atividade normal do teatro.