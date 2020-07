Teatro Maria Matos reabre com espetáculo "Avenida Q"

Com texto de Robert Lopez, Jeff Marx e Jeff Whitty, adaptação de texto de Henrique Dias e encenação de Rui Melo, o espetáculo conta com a participação de Ana Cloe, Diogo Valsassina, Inês Aires Pereira, Manuel Moreira, Raquel Tillo Clayton,Rodrigo Saraiva, Rui Maria Pêgo e Samuel Alves.

O Teatro Municipal Maria Matos despediu-se do público, enquanto espaço gerido pela autarquia, em 14 de julho de 2018. Exatamente dois anos depois volta a acolher público.

Até 1 de novembro, de quarta a domingo

21:00 - Teatro Maria Matos.

Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão (FICLO)

O festival, previsto para decorrer em março, vai manter o essencial da programação de filmes e atividades paralelas, mas “com ajustes de exibição”, seguindo as recomendações das autoridades de saúde.

O FICLO decorre até 21 de julho e pode ver a programação completa aqui.

Programa:

Exibição do filme de abertura, em estreia nacional, "Adoration" de Fabrice du Welz (Bélgica, 2020).

21:30 - República 14.

Prossegue ciclo de conversas Ler Olhos nos Olhos

A Câmara Municipal de Oeiras, com produção executiva da The Book Company, lançou a iniciativa Ler Olhos nos Olhos, que conta com a parceria da UCCLA. Uma iniciativa cultural que chega ao público, em direto, até 16 de dezembro, através de um conjunto de 22 conversas semanais, às quartas-feiras, às 21:30, nas páginas de Facebook do Município de Oeiras e da UCCLA.

Programa:

Conversa com o escritor e cineasta João Paulo Cuenca.

Abertura e live-streaming da nova exposição da Coleção Berardo e do projeto «Constelações III»

O piso 2 do Museu reabre ao público e apresenta uma nova leitura da Coleção, através do projeto Constelações III: uma coreografia de gestos mínimos e da exposição permanente dedicada à arte moderna: Coleção Berardo do Primeiro Modernismo às Novas Vanguardas do Século XX. Esta exposição apresenta cerca de 350 obras, algumas delas exibidas ao público pela primeira vez.

Neste dia realizam-se três visitas orientadas pelos curadores do projeto Constelações III, Ana Rito e Hugo Barata.

12:00, 14.00 e 16:00 - Museu Coleção Berardo.

46.º Festival Estoril Lisboa

O festival, sob o tema "A Viagem e a Lua II" está dividido em duas fases — de 10 a 31 de julho e 13 de novembro a 14 de dezembro.

A edição deste ano celebra o 5º Centenário da Circum-navegação da Terra; o 4º Centenário das “Flores de Música”, de Rodrigues Coelho; o 250º Aniversário do nascimento de Beethoven, o 50º Aniversário da chegada do homem à Lua e o 30º Aniversário da criação do Concurso de Interpretação do Estoril.

Programa:

Concerto comemorativo Centenário da Circum-navegação da Terra

Estreia absoluta da obra "De Fernão de Magalhães a Cyrano de Bergerac”

Annemieke Cantor (canto), Pedro Castr (flautas de bisel), Charamela (oboé barroco), Nuno Torka Miranda (alaúde, vihuela, guitarra renascentista) e David Pereira Bastos (ator).

21:30 - Sala do Capitulo, Mosteiro dos Jerónimos.

Inauguração da exposição "My Art in Times of covid-19"

A mostra do artista João Costa Espinho /Maria João Espinho é uma instalação dos desenhos e danças produzidas pelo artista durante o confinamento em Paris.

Esta exposição está integrada no Ciclo “REPLICAR” da Teoria Aprazível Associação

15:00/22:00 (locais, -1 em Lisboa) - Bellechasse Galerie (43 Rue de Bellechasse).

Espetáculo da Escola Domus Dança

Através da plataforma Cliveon (Culture Live Online) é possivel adquirir bilhetes para assistir ao concerto ao vivo e por um preço mais reduzido assistir em Live stream.Transmissão em direto às 21:30.

Espetáculo com excertos coreográficos de linguagem clássica e contemporânea, interpretados por alunos dos cursos profissionalizantes da EDD - Escola Domus Dança, que propõe, simultaneamente, visões de diferentes perspectivas - criação, interpretação, programação - através da intervenção de oradores como Rui Lopes Graça (Coreógrafo e Coordenador dos Estúdios Victor Córdon (CNB), Diogo de Oliveira (Bailarino português em carreira internacional)

Prossegue ciclo de concerto "Takeover #1 – Musicbox no São Luiz"

O Musicbox lançou o desafio e vai organizar uma série de concertos no São Luiz. Entre os artistas convocados estão os Linda Martini, The Legendary Tigerman ou Moullinex, entre outros.

Até 19 de julho

Programa:

Concerto de Márcia (a solo)

21:00 - Sala Luis Miguel Cintra, Teatro São Luiz.

Início do ciclo de música "Verão: O Melhor dos Mundos Possíveis"

O centro Cultural de Belém inaugura a sua programação de verão ao ar livre com concertos, todos os fins de semana, de agrupamentos de jazz, funk, música de tradição clássica europeia, rock cantado em português (e não só), num programa diverso.

Até 12 de setembro

Programa:

Concerto de abertura com os Fogo Fogo

21:00 - Praça CCB.

Festival de Teatro de Almada



Organizado pela Câmara Municipal de Almada e pela Companhia de Teatro de Almada, o festival decorre até 26 de julho. Os espetáculos decorrem em salas de Almada, com uma única extensão, em Lisboa, no Centro Cultural de Belém.

A edição deste ano conta com 14 produções portuguesas e três estrangeiras (de Espanha e Itália).

Programa:

* Apresentação da peça "Johan Padan a la descoverta de la Americhe" de Franca Rame e Dario Fo que assina também a encenação, numa produção da Compagnia Teatrale fo Rame (Gubbio, Itália).

Até 19 de julho.

31:30 - Salão de Festas, Incrível Almadense.

Festival ao Largo

Nesta edição, a primeira da responsabilidade de Elisabete Matos, o Millennium Festival ao Largo apresenta uma programação musical centrada como habitualmente na Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) e no Coro do Teatro Nacional de São Carlos (Coro TNSC), que asseguram um total de seis concertos e uma programação especialmente eclética, direcionada a diferentes públicos: metais e percussão, orquestra de cordas, música de câmara, filme com música ao vivo e repertório coral.

No programa de hoje há o Concerto Petite Messe Solennelle, pelo Coro do Teatro Nacional São Carlos, com a participação de Dora Rodrigues (soprano), Maria Luísa de Freitas (meio-soprano), Carlos Cardoso (tenor) e André Henriques (barítono), sob a direção musical de João Paulo Santos.

21:30 - Palácio da Ajuda.