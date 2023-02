Em 2013, na cidade brasileira de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a festa na discoteca Kiss virou inferno e as chamas levaram à morte de 242 pessoas, a maioria estudantes universitários. A jornalista Daniela Arbex escreveu "Todo Dia A Mesma Noite: a história não contada da boate kiss", livro que investiga as circunstâncias do incêndio e que inspirou a minissérie que estreou por estes dias no streaming.

Ainda não subscreveste o nosso podcast? Estamos no Spotify, na Apple Podcasts e no Google Podcasts. Ao subscreveres garantes que não voltas a perder os próximos episódios e novidades! ;) E já que aqui estamos, fazemos também um pequeno pedido: deixa críticas e reviews nas plataformas. Nós agradecemos e todo o feedback é bem-vindo!

Baseada em factos verídicos, a história é contada através de diferentes pontos de vista, nomeadamente de sobreviventes da fatídica madrugada de 23 de janeiro.

Este incêndio, que além das vítimas mortais queimou outras 636, é considerado um dos momentos mais trágicos do país. A par, trata-se de um caso mediático em que a luta das famílias das vítimas enlutadas, volvidos dez anos, ainda continua. Até à data, ainda ninguém foi oficialmente responsabilizado (quatro pessoas foram condenadas, mas o julgamento foi anulado devido a irregularidades).

Vê aqui o trailer de "Todo Dia A Mesma Noite"

Ao longo de cincos episódios, "Todo Dia A Mesma Noite" faz uma viagem cronológica dos eventos (começa com o episódio "A Noite" e vai até à luta dos pais das vítimas em tribunal) e debate as condições de segurança precárias, a falta de fiscalização e ação dos responsáveis da discoteca Kiss, bem como a demora dos tribunais em fazer justiça.