A edição do Guia Michelin Tóquio 2025, divulgada na quinta-feira na página ‘online’ da publicação, acrescentou 15 novidades à seleção, com destaque para o restaurante Sézanne, que aposta na cozinha francesa e foi premiado com três estrelas, depois de no ano passado ter conseguido duas estrelas.

O restaurante Tempura Motoyoshi é o único estreante na categoria de duas estrelas, um restaurante japonês que oferece “tempura da nova era”, graças à utilização de nitrogénio líquido na confeção, indicou o guia gastronómico.

A “tempura” é um prato muito popular em todo o país de alimentos fritos, como peixe, mariscos e vegetais.

No total, 12 restaurantes obtiveram a distinção máxima com três estrelas Michelin, enquanto 26 restaurantes obtiveram duas estrelas, com apenas estas duas novidades.

Nesta edição, 132 restaurantes foram galardoados com uma estrela, dos quais 13 são estreantes.

Além dos restaurantes que receberam estrelas, o Guia Michelin Tóquio inclui recomendações de mais 337 restaurantes para o próximo ano, elevando o número total de restaurantes para 507.

Na categoria “estrela verde”, que distingue os estabelecimentos empenhados na sustentabilidade, foram incluídos 12 restaurantes, com apenas uma novidade, o restaurante Daigo/Daigo, com um compromisso de ligação à natureza e de “não desperdício” de ingredientes.

Tóquio mantém-se assim, pelo 14.º ano consecutivo, como a cidade com mais restaurantes com estrelas Michelin no mundo, apesar da redução progressiva do número de estabelecimentos reconhecidos desde a pandemia da covid-19.