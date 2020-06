O «paraíso na terra» é Porto Santo

Fomos lá parar por acaso: Quem diria que foi graças a uma tempestade que os navegadores portugueses foram desviados no caminho em direção à costa de África, e andando à deriva pelo mar, avistaram uma pequena ilha a que chamaram de Porto Seguro, Porto Santo, dando o abraço tranquilo necessário à tripulação comandada por João Gonçalves Zarco, em 1418.

A melhor Praia de Dunas: E, ainda hoje, Porto Santo é um porto seguro do sossego, com uma praia de nove quilómetros de areias finas e luminosas, que devido à sua composição rica em microrganismos e fragmentos de algas e conchas, é comumente designada por «Ilha Dourada», eleita a «Melhor Praia de Dunas» no âmbito do concurso «7 Maravilhas – Praias de Portugal». Os benefícios terapêuticos das areias são conhecidos.

Um roteiro literário para conhecer a Madeira O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas, José Tolentino Mendonça, Quetzal Livro que privilegia a pergunta e enaltece o seu poder de questionamento. Não se pense que deambulamos numa esfera estratosférica, nada disso. Tolentino Mendonça esclarece que é no quotidiano e na sua simplicidade que residem as perguntas maiores. Para quem se quer aventurar pelo universo do conto...diríamos poético Passos em Volta, Herberto Helder, Porto Editora Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura, que se apresenta com um livro de contos Narrativas pautadas pela simplicidade, que acompanha a existência de um homem e do seu caminho. Para quem gosta de histórias fortes e comoventes: O Último Cais, Helena Marques, Dom Quixote Livro onde as mulheres são as protagonistas, descreve as histórias de várias personagens de algumas famílias madeirenses, e decorre maioritariamente no Funchal, durante o século XIX. Foi distinguido com o Prémio Revista Ler/Círculo de Leitores, Grande Prémio do Romance e da Novela da Associação Portuguesa de Escritores e prémio Bordalo de Literatura da Casa da Imprensa. Livro integrado no Plano Nacional de Leitura. Terceiras Pessoas, Helena Marques, Dom Quixote Histórias de uma família e dos seus desencontros, das suas paixões e das suas prioridades, com a sofreguidão da vida diária e moderna, onde o equilíbrio é sempre um desafio difícil de atingir. A Linguagem dos Pássaros, Ana Teresa Pereira, Relógio d'Água Romance comovedor e arrebatador, onde a prosa poética ondula as palavras. Uma narrativa que se centra na união da flora e fauna e nas emoções dos humanos. Para os que uma boa história são factos históricos com a Madeira como pano de fundo: O Fotógrafo da Madeira, de António Breda Carvalho, Oficina do Livro Romance com pano de fundo a 1ª metade do século XIX, que descreve a história de uma família produtora de vinho da Madeira, que se viu obrigada a enviar o herdeiro da família para Paris. Após algum tempo, Afonso Ayres Drumond regressa à ilha da Madeira. Passa a gerir o negócio de família apostando nas relações entre Portugal e França e envolve-se numa relação amorosa com Laura, filha do feitor de uma classe inferior. O Bazar Alemão, Helena Marques, Dom Quixote Durante a II Guerra Mundial, a perseguição aos Judeus ultrapassou fronteiras, atingindo núcleos residentes no estrangeiro. Na ilha da Madeira, elementos da comunidade alemã de origem hebraica viram-se confrontados com a discriminação, perseguição, chantagem, através de cartas de denúncia anti-semita enviadas para Berlim, com impactos na sua vida pessoal e profissional. Com a Magia das Ilhas As Ilhas Desconhecidas, de Raul Brandão, Quetzal É considerado uma referência da literatura em viagem em Portugal, que conta a viagem aos Arquipélagos dos Açores e da Madeira, e das suas impressões e da sua vivência, destacando a beleza natural das ilhas como dos seus habitantes. Ilhas Contadas, de Helena Marques, Dom Quixote São dez histórias que falam das ilhas e das pessoas, das que visitam e das que vivem, o que diferencia a vivência, as emoções e as saudades. Nessas histórias, o imaginário e o sonho de quem vive ou visita uma Ilha, estão bem representados. O Conto da ilha desconhecida, de José Saramago, Porto Editora Enquadrado no Plano Nacional de Leitura, conta a história de um homem que procura a ilha desconhecida. Uma história sobre o sonho, sobre a procura e sobre a descoberta, não existindo limites para os sonhos. O Alienista, de Machado de Assis, Porto Editora Retrato crítico da sociedade brasileira e que reflete sobre a fronteira entre a sanidade e a loucura. Livro recomendado e integrado no Plano Nacional de Leitura. A Madeira para Menores de 18! Zina, a Baleia Azul, de Maria Aurora Carvalho Homem, Edições 6 dias, 7 noites Recomendada pelo Plano Nacional de Leitura, a história recorda as baleias e a pesca da baleia, onde nos aventuramos pelo mundo desses animais e a sua importância cultural e geográfica na Ilha da Madeira. Aventuras de Chico Aventura, de Maria do Carmo Rodrigues, Edições Vega A ação da história passa-se na Madeira, onde Maria do Carmo com humor e com conhecimento da sensibilidade das crianças toca temas importantes na sociedade, como a emigração, o analfabetismo, os incêndios criminosos para nomear alguns. Tudo com clareza e transparência envolvendo as crianças nas suas palavras e narrativa. Uma Aventura na Madeira, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, Editorial Caminho Campeonatos desportivos servem de propósito aos personagens de Uma Aventura, para viajarem até à Madeira. Um mapa de tesouro escondido e uns carteiristas dão o mote para um mistério com todos os ingredientes para uma extraordinária aventura. Tesouros da Ilha, de Luísa Antunes Paolinelli, Edições Esgotadas Livro sobre a economia da Madeira contada às crianças e aos jovens pela Tia Cristina que dá a conhecer os tesouros da Ilha, onde se fala de produtos e cultura que ultrapassaram a insularidade e conquistaram o mundo. Mar me Quer, Mia Couto, Editorial Caminho Livro recomendado no Plano Nacional de Leitura, no qual a prosa poética de Mia Couto esculpe com doçura a história de Luarmina e sua beleza perfeita.

Para quem procura a lentidão dos dias: O destino de quem procura as férias perfeitas», refere Vítor Rodrigues, natural do Funchal, onde vive desde sempre e que escolhe todos os anos, Porto Santo como o seu destino de férias. «Não se espere encontrar grandes espaços de animação e restauração. Há, claro e continua a existir uma boa experiência gastronómica, mas Porto Santo é mais do que isso. Porto Santo é um segredo na terra e de quem pretende gozar a lentidão dos dias longe da azáfama da cidade.», segreda Vítor Rodrigues.

O que vem nos livros: Quem procura a proximidade do mar, o sentido da liberdade, pode usufruir do distanciamento necessário. Recorda «O Conto da Ilha Desconhecida» de José Saramago, «O sonho é um prestidigitador hábil, muda as proporções das coisas e as suas distâncias, separa as pessoas, e elas estão juntas, reúne-as, e quase não se veem uma à outra (...).». Porto Santo já oferecia esse espaço, de valorização do tempo das horas extraordinárias, mesmo antes do período de pandemia.

Madeira, horizonte luminoso e cristalino

Não há Madeira sem mar: A ilha da Madeira, que acolhe a capital da Região Autónoma, a cidade do Funchal, partilha o clima ameno à semelhança de Porto Santo, durante todo o ano. Esta característica ímpar permite que os desportos em contacto com a natureza surjam de uma forma quase umbilical. No caso de Vítor que vive todo o ano na ilha da Madeira, o paddle board é praticado, de janeiro a dezembro. O mar imponente acompanha qualquer visita e inunda os cinco sentidos com a sua frescura e magia. Frescura, através do imperdível passeio marítimo de lancha para observação de cetáceos como tartarugas, golfinhos e baleias bem como pela experiência de mergulhar nas águas cálidas e cristalinas que escondem reservas naturais e, não só.

“Bowbelle”, o navio que é recife: A 180 metros da costa e entre os 21 a 30 metros de profundidade em Madalena do Mar, tocamos na história de “Bowbelle”, o navio que afundou há alguns anos e que constitui hoje um recife artificial. A magia do mar absorve-nos na curva e contracurva pelas estradas regionais, onde «deixamo-nos andar» declara Vítor, um insular que se considera um «enorme privilegiado» por «todo este azul». É como se «O mar levava era os meus sonhos a passear.», lembrando Mia Couto no livro «Mar Me Quer». Acrescentamos, que o silêncio do horizonte através da experiência de paragliding é também uma promessa onde a rocha e o mar se unem para guardarmos uma sensação única de um abraço da natureza.

Esse abraço do poema de Alberto Caeiro:

«É talvez o último dia da minha vida.

Saudei o Sol, levantando a mão direita,

Mas não o saudei, dizendo-lhe adeus,

Fiz sinal de gostar de o ver antes: mais

nada.»

O amanhecer acima das nuvens: E, o sol. A Madeira é a «terra do Sol, podemos acordar com a sua beleza surreal e dormir com a sua soberba», afirma Vítor com veemência. Custa acordar às cinco da manhã para nos pormos a caminho do Pico Ruivo, contudo vislumbrar o amanhecer acima das nuvens, traz a «imagem vivaz do gênio e do louco: um fita o presente, com todas as suas lágrimas e saudades, outro devassa o futuro com todas as suas auroras.», recorda Machado de Assis no livro «O Alienista». E, é também o pôr-do-sol que nos chama à Ponta do Sol e ao Pólo do Mar, onde a sedução do anoitecer pisca os olhos aos mais corajosos, sem cansar os que habitualmente acolhem o seu fascínio e a sua irreverência diariamente.

O caminho da floresta: Sol, que a maior parte das vezes, brinda as caminhadas únicas que podemos fazer pelas levadas, um dos ex-líbris da Madeira e que organizadas por guias locais, palmam os segredos dos trilhos de uma floresta Laurissilva, classificada pela UNESCO como Património Natural Mundial da Humanidade. Serra pela manhã e praia pela tarde e em que podemos viver paisagens que se engolem num fôlego e que se sucedem sofregamente, adornadas pelo encanto de cada estação do ano num único dia.

"As estações iam passando, e voltavam, e não era preciso sair do jardim para perceber isso": Tal como refere uma escritora da terra, Ana Teresa Pereira no romance «A Linguagem dos Pássaros» e que bem poderia ser alusivo a esta energia sazonal: «As estações iam passando, e voltavam, e não era preciso sair do jardim para perceber isso, tudo estava escrito ali, nas folhas, nas cores, na chuva e no sol.». A harmonia uniu-se e oferece uma multiplicidade de cores e de paisagens, onde em cada recanto revela-se a união da fauna e flora. Recantos que «à pata» (palavra que em madeirense, significa ir a pé) para os menos afoitos, encontram um jardim em todos os refúgios, cantos e recantos, quando calcorreamos o Funchal e as vilas, em que o banco de jardim, onde «deixarei os jardins a brilhar com seus olhos detidos: hei-de partir quando as flores chegarem à sua imagem.», já sorria a Herberto Helder. Banco que chama à contemplação e à pausa.

A poncha na hora, o bolo do caco quente e o sabor do mar: Pausa com o cheiro e sabor da gastronomia do arquipélago que espelha simplicidade e essência. Durante o dia, quando deambulamos pela estrada, qualquer paragem justifica a poncha, feita na hora, usando e abusando da variedade de frutas exóticas e tropicais acompanhada de um “dentinho” (que em madeirense significa petisco para acompanhar bebidas). A frescura do mar é oferecida pelos deliciosos Bifes de Atum, Filetes de Espada Preto e sem dúvida, as Lapas. Sem esquecer, a famosa Espetada de carne em espeto de pau-de-louro, acompanhada de Milho Frito e do típico Bolo-do-Caco. Vítor aconselha para uma degustação em pleno que: «as lapas têm sempre o sabor do mar, o bolo de caco tem de ser quente e o bolo de mel tem de ser autêntico e a poncha tem de ser feita na hora».

Não pôr os pés no Seixal é um erro: Para provar a melhor poncha só tem de descer ao Vale, na Tabua, no concelho de Ribeira Brava, onde a preparação da poncha é uma arte de família. A recomendação é de António de Freitas João, um homem que nunca viveu fora da Madeira e que conhece os cantos à casa, a pé e de ambulância. O bombeiro sapador conta-nos que aterrar na ilha sem pôr os pés no Seixal é cometer um erro: «O Seixal é uma espécie de paraíso em cascatas, sobretudo para os adeptos de canyoning. As piscinas naturais são imperdíveis». No ranking de António está ainda o Caniçal, por um motivo muito singular: foi nesta zona árida da ilha, que contrasta pela ausência de florestação, mais precisamente numa arriba de pedras avermelhadas e orvalhadas pelo mar azul, que António foi pedido em namoro. Carmina de Freitas João tencionava voltar a viver na terra onde nasceu, nos anos de reforma. Mas o “sim” que ouviu nesta vila de pescadores, onde o museu da baleia recorda o sustento para as famílias de outrora, trocou-lhe as voltas. «Hoje vivemos a minutos do trabalho, numa ilha pacífica e numa casa com esta vista imensa para o mar. E vamos comer marisco e tomar banho na piscina de água salgada do Caniçal», conta. Sempre abençoados pelo amor e sabor da Madeira.

créditos: DR

Fábrica de Santo António fundada há mais de 127 anos: E, descobrimos a autenticidade dos sabores na Fábrica de Santo António fundada há mais de 127 anos, pela voz de Bruno Vieira, gerente, que reúne na Travessa do Forno, fábrica e loja - ponto de passagem obrigatório para quem visita a ilha e não só, porque quem compra no Reino Unido e no continente, delicia-se à distância com estes néctares. É difícil escolher se nos apetece os biscoitos de chocolate e café, ou os rebuçados de funcho e outros tantos sabores; ou se nos perdemos na doçura do mel com as tradicionais broas e o bolo que faz jus ao nome, ou se trauteamos um “an-do-li-tá” com o mosaico de compotas. Até para o Bruno é difícil a escolha…

Bolachas frescas todos os dias: Durante a fase de pandemia, foi feita uma aposta na melhoria da loja, respeitando a traça antiga, para deleite dos turistas e dos madeirenses, estes últimos que são «uma boa fatia da clientela», pois a loja brinda os mais gulosos com bolachas frescas confecionadas diariamente e que podem ser compradas avulso. Na traça da casa, ainda se podem admirar uma réplica das antigas latas que preservam a história e a qualidade dos produtos que dão cor e sabor à visita. E, Bruno refere que é necessário que haja um esforço superior para que as viagens fiquem mais acessíveis para todos, sobretudo turistas do próprio país, «que gostaria que degustassem as iguarias», por saber que é pela memória do sabor e do cheiro que as histórias se guardam.

Tolentino Mendonça, um filho de Machico, refere que «quando um amigo parte em viagem e me pergunta se desejo que traga alguma coisa, respondo sempre o mesmo: “Traz-me uma história.”

Nós trouxemos estas da Madeira. E, vamos continuar a dar a volta a Portugal em Português e a ler à portuguesa.