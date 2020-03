“Figueiredo Sobral, A Singularidade de um Mestre” é a exposição que vai ser prolongada na Casa da Liberdade – Mário Cesariny, na vizinhança da Perve, durante o próximo mês. Reúne uma coleção inédita do mestre surrealista português Figueiredo Sobral, desenvolvida no Brasil durante a década de 1970, e revela o caráter multifacetado do artista, que dominava variadas técnicas e materiais, tendo produzido desde relevos em papel a colagens, pintura em tecido e escultura, segundo o programa das comemorações.

Na aPGn2 (A Pigeon Too), na avenida de Ceuta, estará a “Exposição de Acervo”, que vai poder ser vista a partir do próximo domingo até 02 de maio.

A exposição conta com obras de autores representados na Coleção Lusofonias, iniciada pela Perve Galeria, em 1999, e que reúne artistas oriundos de Portugal e de diversos países e comunidades de língua oficial portuguesa, como: Angola, Brasil, Cabo Verde, Goa (Índia), Guiné-Bissau, Macau (China),Moçambique e São Tomé e Príncipe.

A coleção Lusofonias tem servido de forma transversal a internacionalização dos autores de língua portuguesa, cobrindo um espetro temporal de cerca de um século (1920 a 2020), sendo objeto de um projeto de itinerância, a nível nacional e internacional, como destaca a Perve.

Ao longo da última década, esta coleção pôde já ser vista em locais, como: Ancara e Istambul, na Turquia (2019), Nova Deli, na Índia (2015), na Galeria Nacional do Senegal, em Dakar (2010), na sede Portuguesa da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA, 2017), e no Palácio da Independência, em Lisboa, no âmbito das Comemorações dos 40 anos das Independências dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (2015), e no Palácio do Egito, em Oeiras (2012).