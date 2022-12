A organização dos prémios de cinema revelou hoje as listas de finalistas de várias categorias dos Óscares, num processo de seleção antes das nomeações, e na categoria de Curta-Metragem de Animação estão "Ice Merchants", de João Gonzalez, e "O homem do lixo", de Laura Gonçalves, que têm somado vários prémios em festivais ao longo dos últimos meses.

Nos candidatos às nomeações na categoria de melhor Curta-Metragem está o filme "O lobo solitário", do realizador, argumentista e músico Filipe Melo.

No processo de seleção rumo aos Óscares, fica pelo caminho o filme "Alma Viva", da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira, que tinha sido proposto por Portugal para uma nomeação na categoria de Melhor Filme Internacional.

De fora fica também o filme proposto pela Albânia, “A Cup of Coffee and New Shoes On”, protagonizado pelos irmãos Rafael e Edgar Morais e coproduzido por Portugal, pela produtora Maria & Mayer.

As nomeações para a 95.ª edição dos Óscares serão anunciadas a 24 de janeiro e a cerimónia está marcada para 12 de março.

(notícia corrigida às 21H15)