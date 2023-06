A entrega de prémios da Gourmand International, que distingue comunicações gastronómicas, decorreu este fim de semana em Umea, na Suécia.

O “L’Histoire du Portugal Dans Mon Assiette”, de Tiago Martins (Cadamoste Editions), conquistou o primeiro lugar na categoria “Portuguese” [Português], de acordo com a lista de prémios divulgada pela organização no seu ‘site’.

Segundo a descrição da editora, esta obra em francês é “um livro completo para descobrir a gastronomia, história e terrotório portugueses” que reúne “mais de sessenta receitas de sopas, petiscos, pratos, sobremesas ou cocktails e centenas de anedotas inusitadas e engraçadas para deliciar e animar os seus convidados”.

O livro “Chefs Sem Reservas: Segundo Prato”, de Nelson Marques (Clube do Autor), ficou no quarto lugar na categoria “Food Writing” [Escrita Gastronómica, em português].

Esta obra original de Nelson Marques apresenta “as confissões, os erros e as lições de seis dos mais importantes ‘chefs’ portugueses (Alexandre Silva, Henrique Sá Pessoa, João Rodrigues, Marlene Vieira, Pedro Pena Bastos e Ricardo Costa)”.

E ainda de outros seis internacionais: os espanhóis Joan Roca (El Celler de Can Roca, três estrelas Michelin) e Eneko Atxa (Azurmendi, três estrelas Michelin), o russo Vladimir Mukhin (White Rabbit) e três mulheres que já venceram o prémio para melhor chef do mundo: a francesa Dominique Crenn (Atelier Crenn), a primeira mulher nos EUA a conquistar três estrelas Michelin, a britânica Clare Smyth, que conseguiu o mesmo feito no Reino Unido, e a peruana Pia León (Central, 2.º na lista dos The World’s 50 Best Restaurants em 2022).

Já o livro “Alimentação, natureza e paisagem”, de Maria Manuel Valagão, Maria Elvira Ferreira e José António Passarinho (Tinta da China), alcançou o quarto lugar na categoria “Food and Nature” [Comida e Natureza, em português].

“Sob um olhar novo e com propostas concretas, este livro explora o papel das plantas silvestres alimentares, aromáticas e medicinais quer na identidade alimentar quer na conservação da biodiversidade”, pode ler-se no ‘site’ da editora.