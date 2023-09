Parece coisa de um Portugal antigo a existência de um casamento real, mas é bem verdade e está prestes a acontecer em Mafra, no próximo dia 7 de outubro, sendo a protagonista a Infanta D. Maria Francisca de Bragança, a única filha do Duque de Bragança, suposto herdeiro da coroa portuguesa.

A Infanta, que tem também o título de Duquesa de Coimbra, foi a segunda a nascer da união entre D. Duarte Pio de Bragança e Isabel de Herédia, que têm também mais dois filhos: o mais velho, Sua Alteza Real, o Príncipe D. Afonso de Santa Maria de Bragança, príncipe da Beira, e o mais novo, o Infante D. Dinis de Santa Maria de Bragança, Duque do Porto.

Maria Francisca irá agora casar com Duarte de Sousa Araújo Martins que, de acordo com o Facebook de D. Duarte, é neto materno do conhecido arquiteto e pintor de arte sacra João de Sousa Araújo e licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, com um Master of Laws (Banking and Finance Law) pela Queen Mary University, em Londres. É atualmente advogado Associado Sénior na sociedade de advogados Uría Menéndez - Proença de Carvalho, especializado em mercados de capitais e fusões e aquisições.

Já Maria Francisca, de nome completo Maria Francisca Isabel Micaela Gabriela Rafaela Paula, nasceu no dia 3 de março de 1997, em Lisboa. Está neste momento em terceiro lugar na linha de sucessão ao trono de Portugal, depois do irmão mais velho, D. Afonso, e do irmão mais novo, D.Dinis.

No dia 4 de julho de 2018, dia da festa de Santa Isabel de Portugal, a Infanta recebeu o título de duquesa de Coimbra, oferecido pelo pai, numa cerimónia realizada no mosteiro de Santa Clara-a-Nova, em Coimbra, sucedendo ao seu falecido tio, Infante D. Henrique João de Bragança. Ao mesmo tempo, foi nomeada dama da Ordem de Santa Isabel pela mãe.

Como formação, a única filha de D.Duarte é Licenciada em Comunicação Social e Cultural na Universidade Católica, em Lisboa, e trabalha atualmente numa agência de comunicação, de acordo o jornal Expresso.

Segundo o jornal, está também envolvida com a Faculdade de Belas-Artes do Porto na atribuição de um prémio para jovens artistas, que tem o seu nome.

Sobre o casamento, esteve inicialmente agendado para o Mosteiro dos Jerónimos. Porém, mudou para o Convento de Mafra. "Mudámos para o Convento de Mafra, que tem mais espaço e dá para estarmos com todos os convidados. Estou supercontente, porque é lindo e tem um valor histórico inacreditável. É uma honra casarmo-nos lá", contou a noiva numa entrevista à revista Caras.

Já o pedido de casamento foi feito em Timor, em dezembro de 2022, segundo descreveu à revista internacional Hola!. “O pedido foi no monte Ramelau, o ponto mais alto de Timor, a 2.963 metros de altura. Começámos a subir às três da manhã para ver o nascer do sol. Cheguei exausta, mas valeu a pena”, disse Maria Francisca.

Entre os convidados mais conhecidos já está confirmada a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que recebeu o convite após um jantar, segundo contam os noivos ao Expresso. António Costa também estará entre os convidados, algo que a família mantém como tradição, visto que os pais de Francisca também convidaram Mário Soares e grande parte do Executivo de Cavaco Silva para o seu casamento.

Já sobre a designer que vai criar o seu vestido, adiantou à revista Caras que será Luzia Nascimento, uma costureira da total confiança da família.

Este será o primeiro enlace real da monarquia portuguesa desde o casamento de D. Duarte Pio e Isabel de Herédia, pais de Francisca, em 1995, e o primeiro do século XXI.

De acordo com a Real Associação de Lisboa, a cerimónia será transmitida na televisão, que conta com a presença de "personalidades de destaque da vida social e política dos quatro cantos do mundo, incluindo membros de famílias reais estrangeiras".

Depois de uma cerimónia na Igreja, segue-se uma Festa Popular no Terreiro em frente da Basílica, aberto ao público. Vão ainda existir dois ecrãs gigantes instalados na praça, "onde decorrerá um colorido programa de animação popular com a participação de ranchos folclóricos e outros grupos das diferentes regiões do país", diz a associação.

Para esta Festa Popular, a Real Associação de Lisboa abriu uma campanha de angariação de fundos, tendo em conta que a festa "escapa à atividade corrente" da instituição. Apelam assim à generosidade dos associados e simpatizantes da monarquia "para contribuírem com um donativo que nos permita acorrer às despesas desta festa, que esperamos seja um orgulho para os monárquicos".

O contributo pode ser feito através site da associação, com um valor mínimo de 20 euros, cujas condições podem ser consultadas aqui.

Se o pedido de contribuições monetárias para um casamento com presença de realeza estrangeira já parece inédito, o casamento de Francisca e de Duarte já ficou também marcado pelo pedido de voluntários até aos 25 anos para ajudar na logística da cerimónia.

O pedido, entretanto removido das redes sociais, foi feito no site e redes sociais da Juventude Monárquica Portuguesa.

As inscrições terminaram no dia 9 de setembro, mas o SAPO24 guardou o registo da existência da publicação nas redes sociais.

Casamento real voluntários créditos: DR

As críticas ao pedido de voluntários foram especialmente expressivas na rede social X (antigo Twitter), onde vários utilizadores questionaram a legitimidade deste pedido de voluntários e o facto de eventualmente a organização necessitar de ajuda monetária para o fazer.

Como exemplo, o humorista Diogo Faro sublinhou "Jovens até aos 25! Última chamada para serem voluntários no casamento real. Sonho de uma vida. Aproveitem! Quem me dera ainda poder".