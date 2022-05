A canção da Ucrânia teve 439 pontos do voto popular, mas tinha tido apenas 192 pontos do júri.

Portugal, com "Saudade, saudade", na voz de Maro, ficou em quinto lugar do voto do júri regional, com 171 pontos, e teve 36 pontos do voto popular, totalizando 207.

Em segundo lugar ficou a canção do Reino Unido, "Space Man", que ficou à frente no voto do júri, e em terceiro a espanhola, "SloMo", que alcançou a melhor pontuação desde 1995.

A Alemanha teve zero pontos do júri profissional e seis do voto popular, terminando esta edição em último lugar.

Recorde aqui a atuação da Ucrânia

Na final da Eurovisão concorriam 25 países, dos 40 que estavam inicialmente em competição. A 66.ª edição do festival, que se realiza anualmente na Europa desde 1956, incluía inicialmente 41 países, mas a União Europeia de Radiodifusão, que promove o concurso, anunciou em 25 de fevereiro, um dia após a invasão da Ucrânia, que a Rússia iria ficar de fora.