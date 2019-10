A produtora e filha de Agnès Varda está em Lisboa a convite da Festa do Cinema Francês, porque nesta edição é feita uma homenagem à cineasta, figura essencial da 'Nouvelle Vague' que morreu em março passado, aos 90 anos.

Entre os filmes programados, em parceria com a Cinemateca Portuguesa, está "Varda por Agnès", o derradeiro documentário, biográfico, que a realizadora estreou em fevereiro passado no festival de cinema de Berlim e que chega aos cinemas portugueses no próximo dia 10.

"Varda por Agnès" é um filme comentado por própria cineasta, como uma 'masterclasse' comovente e generosa, sobre alguns momentos essenciais do percurso nas artes visuais, da fotografia ao cinema, mas também na sua relação com as mudanças políticas e sociais do século XX.

Agnès Varda registou imagens da organização Black Panthers nos Estados Unidos, filmou a condição das mulheres, cruzou cinema e pintura, gravou a memória do bairro parisiense onde viveu e pisou muitas, muitas praias, território onde, aliás, o filme termina.

No documentário, explica ideias das longas e curtas-metragens, métodos de trabalho, processos criativos e uma forma de olhar assente em três palavras que a própria nomeia nos primeiros minutos: inspiração, criação e partilha.