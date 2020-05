Hoje é sexta-feira, mas também o Dia Internacional da Biodiversidade e para celebrar a data, temos como primeira sugestão uma iniciativa do Jardim Zoológico de Lisboa, "Biodiversidade Somos Nós", que irá durar durante três dias (22, 23 e 24 de maio) — todos com atividades online gratuitas.

Durante estes dias pode ficar a saber todas as curiosidades relativas ao rinoceronte-branco e ao okapi — desde o seu habitat às ameaças que enfrentam — a partir de uma “cativante viagem ao coração de África”. As “Animal Talks” serão partilhadas no YouTube do Jardim Zoológico.

No último dia do evento, dia 24, o Zoo vai partilhar as “As Redes Sociais do Mundo Natural”. Ao longo de 40 minutos, via Zoom, um biólogo irá dar a conhecer aos “visitantes virtuais” as várias estratégias de comunicação do mundo animal, desde expressões faciais a posturas corporais, sem esquecer as vocalizações.

O primeiro evento desta celebração acontece já hoje às 11h00 no YouTube do Jardim Zoológico e será uma “Animal Talk” dedicada ao rinoceronte-branco (“Nas Pegadas do Rinoceronte”). Saiba aqui todas as informações.

Mas, continuemos, porque ainda há mais sugestões para espreitar.

Cinema

Estreia do filme “The Post”

A que horas: 01h30

Onde: RTP 1

Nota: A RTP1 vai estrear o famoso filme de Steven Spielberg, com Tom Hanks e Meryl Streep, que conta a história dos dois editores do jornal Washington Post que expuseram ao mundo o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietname. Se não conseguiu ver o filme quando saiu nos cinemas, tem aqui a oportunidade para o fazer, mas, claro, no conforto do sofá.

Dança

“O Carnaval dos Animais”

A que horas: 15h00

Onde: No site da Companhia Nacional de Bailado, que pode ser consultado aqui.

Nota: No âmbito do projeto “Ficar em Casa Na Nossa Companhia”, a Companhia Nacional de Bailado irá transmitir o espetáculo de Camille Saint-Säens, “O Carnaval dos Animais”, com coreografia e direção de Victor Hugo Pontes. Se dança é uma arte que aprecia, esta é uma sugestão a considerar para a tarde de hoje.

Concertos

Concerto online de David Fonseca

A que horas: 22h00

Onde: Na página de Facebook do Município de Leiria

Nota: A fim de celebrar o Dia do Município, o município de Leiria irá transmitir na sua página de Facebook um concerto de David Fonseca, que também é leiriense. Se tem saudades de ouvir um concerto, hoje poderá fazê-lo e recordar as músicas mais conhecidas do cantor português.

_____

Ao som da Guitarra de Coimbra com Domingos Mateus

A que horas: 21h30

Onde: No Facebook da Culturália — Centro Virtual de Cultura

Nota: Domingos Mateus é natural de Lisboa, mas quando ouviu tocar Carlos Paredes apaixonou-se pela canção coimbrã. Integrou o Fados e Guitarras de Coimbra, que não só atuou em Portugal, mas também na Alemanha, França, Brasil, Cabo Verde e Canadá. Hoje, Domingos Mateus volta para mais um concerto, em direto e a partir do Facebook do grupo da Culturália. Se não quer perder o espetáculo, já sabe: começa às 21h30. Saiba aqui mais informações sobre o evento.

Teatro

“D. Quixote”

A que horas: 21h30

Onde: No Facebook Catavento - Agenda de Acontecimentos do Concelho de Palmela e no YouTube do Município de Palmela

Nota: Hoje, a Acção Teatral Artimanha irá apresentar a peça “D. Quixote”, com encenação de Horácio Manuel. Se não quer perde este clássico da literatura, adaptado numa peça de teatro, só tem de ir aos canais acima mencionados e fazer parte das aventuras de Don Quixote de La Mancha — que, naturalmente, estará acompanhado pelo seu fiel amigo, Sancho Pança.