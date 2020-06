"Parasitas" na reabertura do Theatro Circo

O que é: O espaço reabre com destaque para o projeto “Sete Quintas Felizes”, em sete quintas-feiras de junho e julho. Mas antes, as portas abrem às segundas-feiras com sessões de cinema. A estreia é em grande com a exibição do filme "Parasitas", vencedor do Óscar de Melhor filme na cerimónia de 2020, realizado por Bong Joon Ho e com Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, Park So-Dam e Chang Hyae Ji.

Quando: 21h30

Onde: Theatro Circo, em Braga

Festa da Francofonia 2020

O que é: De forma online, a Festa da Francofonia começa esta segunda-feira e decorre até dia 02 de julho com a participação de dos nove países membros (Andorra, Bélgica, Canadá, França, Geórgia, Luxemburgo, Roménia, Suíça e Tunísia), que se unem para dar a conhecer a riqueza da francofonia com diversas propostas de atividades, como a música, cinema, cultura, gastronomia e jogos, entre outros.

Onde: Nas página Facebook e Instagram do projeto

Concerto online pelo Cuarteto Casals

O que é: A Fundação Calouste Gulbenkian uniu-se às mais importantes salas europeias da rede ECHO (European Concert Hall Organisation) e partilha nas página de Facebook um concerto por dia. Cada concerto é transmitido simultaneamente nas páginas de Facebook de todas as salas de concerto que aderiram à iniciativa.

Às 19:00 é transmitido o concerto pelo Cuarteto Casals, formado por Vera Martínez (violino), Abel Tomàs (violino), Jonathan Brown (viola) e Arnau Tomàs (violoncelo) que interpretam "Quarteto para Cordas n.º 2, em Dó maior, D. 32" de Franz Schubert

Quando: 19h00

Onde: Página de Facebook da Fundação Calouste Gulbenkian

Visionamento do filme "Diário de uma criada de quarto"

O que é: Visionamento da cópia restaurado do filme de Luis Buñuel, com estreia marcada para 25 de junho.

Quando: 10h30

Onde: Cinema Nimas, Lisboa