Guilherme Fonseca escreveu um livro. Durante praticamente meio ano (foram uns seis a sete meses, não consegue precisar muito bem quantos, mas sabe que ainda foram alguns), o humorista investigou e pesquisou sobre coisas que o apoquentam. O resultado desta recolha de informação, que garante não ter semelhanças com a que é encontrada em teses de doutoramento que envolvem idas à Papua-Nova Guiné, está imortalizado em "Deve Ser, Deve" — uma obra que, com recurso ao humor, aborda vários temas ligados ao negacionismo e a teorias da conspiração.

Ao longo da investigação, o autor explorou os campos de ação de pessoas que acreditam que a Covid é mera invenção, que a ida à Lua é só uma produção bem conseguida de Hollywood que enganou o planeta inteiro ou ainda que a ciência ensinada na escola é falaciosa — é que, para alguns, o planeta é plano e não um astro achatadamente redondo. Já agora, importa referir, o livro, cujo título completo é mesmo "Deve Ser, Deve - Negacionismos e teorias da conspiração escarafunchados com humor", além de já estar em pré-venda nos locais habituais (sai em novembro), conta com um prefácio assinado por um tal de Ricardo Araújo Pereira.

No entanto, "Deve Ser, Deve" é também mote para um podcast homónimo, de apenas quatro episódios, em que Guilherme Fonseca convida pessoas e fala com elas sobre os temas que o levaram à investigação que compõe o livro. O primeiro, com Joana Marques, já está disponível nas principais plataformas para o efeito e juntos falam de assuntos de nível "Extremamente Desagradável". Entre outras temáticas, abordam o que é, afinal, um "chalupa".

Sobre o humorista, diga-se que o termo "multifacetado" resume bem o seu percurso. Além de fazer stand-up há uns anos, faz (e já fez!) várias coisas enquanto argumentista e apresentador. Por exemplo, trabalhou em programas como "DDT - Dono Disto Tudo", "5 Para a Meia-Noite" e "Cabaret da Coxa", estando atualmente na equipa de guionistas do programa "Isto é Gozar Com Quem Trabalha". Pelo meio, ainda arranja tempo para fazer os podcasts "Terapia de Casal" (com a mulher Rita da Nova, suspeita de ser a verdadeira autora de "Deve Ser, Deve") e "Private Joke" (aqui com Pedro Siva, amigos com quem já fizemos episódios crossovers e tudo).