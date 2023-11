Calendários do Advento literários

Os calendários de Advento com chocolates são sempre bem-vindos, mas também há opções literárias.

Assim, existem opções que agradam principalmente a miúdos — e também a graúdos — e que prometem uma história nova durante 24 dias, até ao Natal. Ficam duas opções:

Calendário do Advento Disney — Coleção de histórias (D. Quixote, 32,90€)

Calendário do Advento — Pequenos Contos de Fadas (Oficina do Livro, 29,90€)

#wookemcaixa

A Wook está a disponibilizar no seu site a iniciativa #wookemcaixa, que consiste em edições especiais e exclusivas de algumas obras, acompanhadas de outros pequenos presentes, numa caixa decorada.

Por exemplo, a caixa dedicada a Haruki Murakami traz, para além do livro "Kafka à Beira-Mar", um marcador magnético com um gato, um poster do livro "Norwegian Wood", autocolantes e ainda um snack.

Existem sete caixas diferentes, para todos os gostos. Os preços variam entre os 23,55€ e os 29,00€.

Caixas Natal

A editora Guerra & Paz traz, mais uma vez, caixas de Natal literárias para quem nunca se importa de receber novas leituras.

Cada caixa tem um tema e, de acordo com isso, podem ser escolhidos dois livros de uma lista à disposição. Acresce ao presente mais algum objeto, para completar a oferta.

Por exemplo, a caixa "Sena", dedicada ao escritor português Jorge de Sena, permite escolher entre quatro obras do escritor e entre três volumes de correspondência. Uma garrafa de vinho, um marcador de madeira e um postal de Natal acompanham os livros.

Existem oito opções por onde escolher, com categorias totalmente diferentes. Os preços variam consoante as obras escolhidas.

Clube Tinta-da-China

A editora Tinta-da-China tem disponível a assinatura de um clube que faz com que se "receba em casa um livro-surpresa bimestralmente", escolhido pela equipa e disponível "entre as novidades do catálogo".

O livro vem "acompanhado por um guia de leitura e um postal" e, além disso, pode também trazer um brinde extra "sempre que se justifique".

A assinatura tem um valor de 85,00€ e tem a duração de um ano. Durante esse tempo, o assinante tem direito a 20% de desconto extra em todo o site Tinta‑da‑china (exceto em livros com menos de 24 meses, ao abrigo da Lei do Preço Fixo).