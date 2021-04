Quinta-feira, 8 de abril

Estreia “Ned Kelly” – São Luiz em casa

Edward “Ned” Kelly foi um dos mais famosos fora-da-lei australianos e a sua vida inspirou aquela que é reconhecida como a primeira longa-metragem ficcional da História do Cinema.

O espetáculo, criado por Pedro Alves, Paulo Castro e o músico Paulo Furtado (The Legendary Tigerman), baseia-se tanto na história de Ned Kelly como nas histórias produzidas a partir da lenda que rodeia ainda a sua vida ao reencenarem as imagens sobreviventes da longa-metragem de 1906 e (re)construírem as cenas perdidas. Nesta peça as narrativas estão embutidas dentro de outras narrativas – o que se costuma chamar de “mise en abyme”.

Quando: 8 de abril, às 21h00

Quanto: Bilhetes a 3€

Sexta-feira, 9 de abril

Estreia no streaming

“A Viagem de Monalisa”: O performer e escritor chileno Iván Monalisa abraça totalmente a dupla identidade: o violento e masculino Iván e a diva travesti e trabalhadora de sexo Monalisa. Um reencontro com a cineasta Nicole Costa, ex-colega de faculdade de Iván, oferece a oportunidade de uma jornada pela vida quotidiana de sexo, drogas e poesia deste imigrante transgénero indocumentado - bem como uma busca pela legalização nos Estados Unidos. Realizado por Nicole Costa, o documentário estreia na Filmin.

“Solar Opposites” : A segunda temporada desta série animada de Justin Roiland, um dos criadores de "Rick and Morty", estreia nesta sexta-feira no Disney+. Conta a história de uma família de extraterrestres que procura refúgio no interior dos Estados Unidos após a destruição do seu planeta.

“Noite no Paraíso” : Esta é a história de um homem visado por uma organização criminosa e de uma mulher entre a vida e a morte. Este drama sul-coreano com realização, argumento e direção de Park Hoon-jung teve a sua estreia mundial no 77.º Festival Internacional de Cinema de Veneza e estreia agora na Netflix.

“O Dicionário da Fé” – D. Maria II em casa

Aos poucos estamos a desconfinar, mas as salas de teatro só o fazem a 19 de abril. Por enquanto, o teatro D. Maria II continua a trazer-lhe, a cada sexta-feira, o teatro ao seu sofá. Em “O Dicionário da Fé”, Jean Paul Bucchieri parte do texto original de Gonçalo M. Tavares e olha para a fé como um modo de contornar o real.

Quando: Até 18 de abril

Quanto: Bilhetes a 3€

Sábado, 10 de abril

Os cinemas e outros lugares de encontro na Av. Almirante Reis

Neste sábado poderá assistir online à tertúlia “Os cinemas e outros lugares de encontro na Avenida Almirante Reis: Uma memória de resistência criativa ao Estado Novo” com moderação de Aquilino Machado e a participação da realizadora Renata Sancho, do jornalista e investigador João Macdonald e do fotógrafo e investigador do Instituto de História Contemporânea Paulo Catrica. Mais informações aqui.

Quando: Até 25 de abril, às 17h00

Domingo, 11 de abril

"Harry Styles at the BBC"

A RTP2 transmite um concerto do ex-One Direction Harry Styles. O especial, gravado num estúdio em Manchester com audiência ao vivo, foi para o ar em novembro de 2017 na BBC One e incluiu um alinhamento com todos os temas do seu álbum de estreia em nome próprio. Entre temas Harry Styles conversa com o apresentador e radialista Nick Grimshaw.

Quando: 11 de abril, às 23h10

Segunda-feira, 12 de abril

No streaming

“The Nevers”: Nos últimos anos da era vitoriana, surgem em Londres grupos de pessoas - principalmente mulheres - conhecidos como "Os Tocados" que, de repente, manifestam capacidades anormais - algumas positivas, outras perturbadoras. Entre eles estão Amalia True (Laura Donnelly), uma viúva misteriosa e de mão rápida, e Penance Adair (Ann Skelly), uma jovem e brilhante inventora. As duas constroem um lar para os Tocados, enquanto enfrentam um número sem fim de inimigos e tentam levar a cabo uma missão que pode mudar o mundo para sempre. Criado por Joss Whedon, realizador e argumentista de “Os Vingadores” (2012) e “Vingadores: A Era de Ultron” (2015), estreia na HBO.

Visitas virtuais à Igreja e Museu de São Roque

A Cultura Santa Casa apresenta quatro visitas guiadas virtuais à Igreja e Museu de São Roque. Nesta segunda-feira poderá ir a uma intitulada "Igreja e Museu de São Roque”.

A participação é gratuita, mediante marcação prévia, com um mínimo de 10 participantes e um máximo de 20.

Quando: Até 20 de maio

Terça-feira, 13 de abril

Festival Música da Primavera

A pandemia volta a obrigar o Festival de Música da Primavera, em Viseu, a repensar o seu formato. Este ano os espetáculos não terão público presencial e serão transmitidos gratuitamente via Live Streaming e no YouTube do Festival.

São 20 concertos num dos principais Festivais de Música erudita do país que, apesar das condicionantes, continua a proporcionar qualidade na diversidade, na criação e internacionalização.

Nesta terça-feira poderá assistir a dois concertos. O primeiro, de Carlo Curatolo, é transmitido às 19h00. De seguida, às 21h00, o Trio Cavalcade – Jérémy Jouve, Mathias Duplessy, Prabhu Edouard – ocupa o palco virtual do festival. Consulte o programa completo aqui.

Quando: Até 25 de abril

Quarta-feira, 14 de abril

No streaming

“Não Me Envergonhes, Pai!”: Brian Dixon (Jamie Foxx), empresário de sucesso e solteiro, torna-se inesperadamente pai a tempo inteiro da sua filha adolescente Sasha (Kyla-Drew). Determinado a virar uma nova página, Brian vai precisar de toda a ajuda do seu próprio pai (David Alan Grier) e da irmã (Porscha Coleman). E Sasha vai precisar de toda a ajuda para aprender como se encaixar na casa nova e amorosamente imperfeita. Poderá ver a primeira temporada desta comédia criada por Jamie Foxx na Netflix.

“Love and Monsters”: Passaram-se sete anos depois de o mundo ter sido invadido por monstros e a humanidade está obrigada a viver em colónias subterrâneas. Joel Dawson (Dylan O'Brien) fica a saber, através do rádio, que a sua namorada dos tempos da escola, Aimee (Jessica Henwick), vive junto à costa, a 130 quilómetros. Apesar dos perigos, Joel apercebe-se de que não lhe resta nada no mundo subterrâneo e decide aventurar-se para encontrar o seu verdadeiro amor. Realizado por Michael Matthews estreia na Netflix.

“Memórias de Uma Falsificadora”

Esta é uma peça adaptada a partir do livro de Margarida Tengarrinha Memórias (“Uma Falsificadora – A Luta na Clandestinidade pela Liberdade em Portugal”) que conta como a autora usou a sua habilidade de artista plástica e estudante de Belas Artes ao serviço da falsificação de documentos, garantindo o trabalho dos resistentes à ditadura de Salazar.

O ator e encenador Joaquim Horta parte para este espetáculo retratando o quotidiano no período entre 1948 a 1974.

Foi com o pintor José Dias Coelho, membro destacado do Partido Comunista Português, com quem Margarida Tengarrinha Memórias se casou e trocou uma vida confortável de filha da burguesia pela vida difícil da clandestinidade.

A seguir ao 25 de Abril de 1974, foi deputada do PCP, eleita pelo Algarve. Em 2014, pelo seu percurso na área cultural e na defesa dos direitos das mulheres, tornou-se a primeira distinguida com o Prémio Maria Veleda.

Quando: Até 19 de abril

Quanto: Bilhetes a 3€