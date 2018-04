Para a criação do espetáculo, que envolve o Balleteatro, a Escola Profissional de Música de Espinho (EPME) e a associação Rumo à Vida, a Casa da Música convidou Tim Yealland, responsável pelos projetos educativos da English Touring Opera, com quem já tinha trabalhado, e tomou como fonte de inspiração, neste "Ano Áustria" da instituição, o aparecimento de uma múmia com milhares de anos, nos Alpes austríacos.

"Temos música, temos dança e representação. A música foi composta aqui, muitos dos diálogos foram compostos aqui, as letras que vamos cantar são compostas aqui, com contributos das três comunidades", disse o responsável pelo Projeto Educativo da Casa da Música, Jorge Prendas.

"Isto tudo começou quando soubemos que o ano que estamos a celebrar na Casa da Música é o 'Ano Áustria'", disse o responsável aos jornalistas, na apresentação à imprensa do espetáculo que envolve "cerca de 90 pessoas" e dura "mais de uma hora".

Pensou-se então num projeto que ligasse "por um lado a Áustria" e, por outro, as "comunidades envolvidas", tendo para isso contactado o artista Tim Yealland, que já trabalhara com a Casa da Música noutras iniciativas, responsável educativo da companhia britânica que tem por missão desenvolver projetos similares e levar espetáculos a áreas de periferia, no Reino Unido, com menos acesso à Cultura.

Posteriormente foram contactadas as três entidades - Balleteatro, EPME e associação Rumo à Vida - por já conhecerem o seu trabalho.

Em palco vão estar os alunos do 3.º ano do curso de Dança da escola profissional Ballteatro, alunos da EPME e elementos da Rumo à Vida, associação de pessoas com necessidades especiais, de Matosinhos.