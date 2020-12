Quinta-feira, 3 de dezembro

Em cartaz

: Um Pai Natal rezingão e invulgar luta para salvar o seu negócio em declínio. Enquanto isso, Billy, um rapaz de 12 anos negligenciado e precoce, contrata um assassino para matar o Pai Natal após receber apenas um pedaço de carvão na sua meia. Esta comédia natalícia misturada com ação foi realizada por Ian Nelms e Eshom Nelms e estreia nos cinemas. “Sem Saída” : Uma personalidade das redes sociais viaja com amigos até Moscovo para gravar novos conteúdos. Disposta a cruzar limites e correr riscos para cativar a sua audiência em crescimento, entra num mundo misterioso de excessos e perigo. Aventura, terror e thriller é o que lhe espera nos cinemas.

“Super-Inteligência” : A vida de Carol Peters sofre uma reviravolta ao ser selecionada para observação pela primeira superinteligência do mundo que se parece muito como o James Corden e poderá vir a dominar o mundo. Uma comédia protagonizada por Melissa McCarthy, Bobby Cannavale e James Corden nuns cinemas perto de si.

“Uma Pequena Mentira”: Theo, de 12 anos, joga no clube de futebol local e tem talento suficiente para se tornar profissional. Mas o pai iniciou uma espiral de autodestruição desde que se divorciou e começou a beber. Theo sente-se impotente e ansioso enquanto observa o pai, mas recusa desistir. Quando o olheiro de um grande clube britânico o observa, Theo vê uma oportunidade de reavivar a esperança do pai. Apesar dos seus esforços, não é escolhido, mas decide mentir e dizer que vai jogar para Inglaterra, na esperança de que o pai fique feliz e orgulhoso. O pai de Theo passa a dedicar toda a energia a ajudar o filho a preparar-se para a "oportunidade da sua vida" e, gradualmente, recupera o gosto pela vida e a motivação para o futuro. Mas a mentira atinge proporções imprevistas e fica fora de controlo. Este misto de drama e comédia estreia nos cinemas.

Festival Emergente 2ª edição

Este ano a edição é feita num conceito diferente, com um formato misto (presencial e live streaming) num só dia. Há uma aposta na exploração de outras possibilidades e no apoio aos jovens talentos nacionais. Como reflexo disso, o concurso Super Emergentes recebeu 50 candidaturas de bandas e artistas, que foram submetidos a uma votação online. Foram eleitos Dream People, Hause Plants, Meta, Fugue., Rui Rosa, Cíntia, Cri The Coeur, Lana Gasparøtti.

Quando: 3 de dezembro, às 16h00

Onde: Cineteatro Capitólio - Teatro Raúl Solnado, Lisboa

Quanto: Bilhetes presenciais a 15€; Livestreaming a 6€

Aldina Duarte - Há Fado no Cais

Aldina Duarte apresenta o seu mais recente disco: Roubados. Tal como acontece no disco, a cantora cria as suas novas versões a partir de originais por si roubados que diz serem insuperáveis, recorrendo ao jogo rítmico na divisão dos versos, que sempre a fascinou, usando e abusando até do contratempo (o chamado roubado na gíria musical dos fadistas), relevando a música das palavras no seu sentido e na sua poesia, afirmando a sua visão destas histórias cantadas. Em palco estarão Paulo Parreira na guitarra portuguesa e Rogério Ferreira na viola, seguindo a voz de Aldina Duarte com uma cumplicidade absoluta.

Quando: 3 de dezembro, às 19h00

Onde: Centro Cultural de Belém, Lisboa

Quanto: Bilhetes entre os 10€ e os 23€

créditos: Netflix

Sexta-feira, 4 de dezembro

No streaming

“ Mank ” : Hollywood dos anos 30 é reavaliada através do olhar do mordaz crítico social e argumentista alcoólico Herman J. Mankiewicz, enquanto este tenta concluir o argumento de "O Mundo a Seus Pés" (Citizen Kane), para Orson Welles. Mais uma obra de arte realizada pelo já conhecido David Fincher a estrear na Netflix.

“Natal Debaixo de Fogo”: Após uma escaldante noite de paixão, Edda convence Sam a visitar a aldeia natal dela, onde já não vai há cinco anos. A viagem natalícia leva-os até ao campo. O casal é separado, Sam interrompe uma tentativa de assassinato e foge dos criminosos com a potencial vítima. Quando Edda e Sam se voltam a encontrar, têm de sobreviver num ambiente hostil e descontrolado. Diretamente da Alemanha, esta comédia de terror e thriller chega diretamente à sua conta da Netflix.

Estreia “Fake”

“Fake” explora as tensões entre a verdade e a mentira, informação e desinformação, crenças individuais, coletivas e a nossa propensão para acreditarmos nos preconceitos que carregamos. Um espetáculo que gravita em torno da figura de Norma B., uma famosa escritora de romances policiais, em cuja bibliografia se encontra um título curioso: Como Assassinar o seu Marido. É esse título que lhe traz notoriedade, pela circunstância de, alguns anos depois, Norma ser detida e acusada pela misteriosa morte do seu próprio marido. A obra da autora é a prova irrefutável da sua culpa. Para a imprensa mundial, a criadora de um título tão sugestivo, só pode ter as piores das intenções. A verdade parece evidente, não? Neste espetáculo o Teatro dialoga ainda com o Cinema, numa tentativa de destrinçar a verdade da mentira. A câmara faz o papel de um polígrafo implacável, procurando distinguir um bom ator de um mau mentiroso, num derradeiro close-up.

Quando: Até 20 de dezembro

Onde: Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa

Quanto: Bilhetes entre os 6,75€ e os 16€

Oficina criativa “Decorar o Natal”

Através do formato digital, este workshop pretende mostrar como é que se faz uma Coroa de Natal, com recurso a materiais reaproveitados e outros provenientes da natureza. O objetivo é despertar a vontade de partilhar em família ideias criativas e sustentáveis e também estimular a criatividade dos participantes, cultivando também o espírito de partilha e de interajuda em família. A atividade é gratuita e pode ver no Facebook da Câmara Municipal do Montijo.

Quando: 4 de dezembro, às 15h30

Sábado, 5 de dezembro

Lisbon Film Orchestra: Christmas is coming to Town

A poucos dias da celebração do Natal, a música e o cinema voltam a encontrar-se em palco. O espetáculo conta com 12 elementos de orquestra e condução do maestro Nuno de Sá, e ainda com as atuações das cantoras convidadas Ana Margarida e Patrícia Duarte. Num formato mais intimista do que o habitual, o alinhamento desta noite passa por alguns dos temas mais conhecidos da Disney, mas também por alguns clássicos de Natal. Um concerto para toda a família assistir no conforto do sofá, através da plataforma live stage da Ticketline.

Quando: 5 de dezembro, às 21h30

Quanto: Bilhetes a 9€

Começa o Art & Flea Market Xmas

Já está à procura dos presentes de Natal para a família e os amigos? E aquele amigo secreto da empresa que não conhece? Esta feira é a oportunidade perfeita para encontrar peças únicas. Ao longo de quatro dias, poderá encontrar presentes para todos, desde as habituais pelas vintages, artesanato, roupa, artwork e edições independentes. s visitantes podem contar também com uma selecção de produtos ecológicos e artesanais, como chás, especiarias, produtos de higiene e beleza e até máscaras (que, já agora, são de uso obrigatório).

Quando: Até 8 de dezembro

Onde: Anjos70, Lisboa

Domingo, 6 de dezembro

Workshop O Monstro do Gengibre

Nesta oficina culinária e de descoberta dos núcleos do Museu de Lisboa, os miúdos vão aprender a fazer bolachas de gengibre e ouvir histórias sobre o Natal que se relacionam com a cidade. A atividade é gratuita, mas a reserva é obrigatória e deve ser feita através de e-mail (servicoeducativo@museudelisboa.pt) ou por telefone (217 513 256).

Quando: 6 de dezembro, às 10h30

Onde: Museu de Lisboa - Santo António

créditos: No Portal da Eternidade

Segunda-feira, 7 de dezembro

Curtas no Feminino - Cervantes online

O Instituto Cervantes disponibiliza mais um ciclo de cinema online e desta vez o destaque vai para um programa de curtas-metragens realizadas por mulheres. Os filmes estão disponíveis para visualização durante 48h. Pode consultar a programação completa aqui.

Quando: Até 30 de dezembro

Começa o Ciclo de Cinema Van Gogh

Nas próximas duas semanas há três sessões de cinema às segundas-feiras dedicadas a Van Gogh, o pintor que serviu de inspiração para muitas obras da sétima arte. Este ciclo coincide com a reedição de um ensaio e de uma conferência de Mário Dionísio sobre Van Gogh. A atividade é de entrada livre, cumprindo as normas de segurança recomendadas pela DGS.

Quando: Até 21 de dezembro, às 20h30

Onde: Casa da Achada - Centro Mário Dionísio

Hugo Henriques

Terça-feira, 8 de dezembro

Coffeepaste: Oficina de impressão com desperdício

Ministrado por Hugo Henriques, o workshop tem como objetivo fazer uma ilustração na técnica de stencil e/ou gravura, desde o esboço à impressão reutilizando materiais de uso comum (desperdício), com o objetivo de traduzir um desenho tradicional numa ilustração impressa a duas cores, rica em texturas e com um maior impacto visual. A oficina será realizada online e para se inscrever deve aceder aqui.

Quando: Até 10 de dezembro, às 18h00

Quanto: Inscrição a 25€

créditos: Netflix

Quarta-feira, 9 de dezembro

No streaming

“A Incrível História de Giorgio Rosa”: Giorgio, um engenheiro dotado e incompreendido bateu no fundo. Foi despedido, os pais recusam falar com ele e o amor da sua vida deixou-o depois de os dois serem detidos por culpa dele. Farto das regras asfixiantes da Itália do final dos anos 60, Giorgio urde um plano impossível: construir a sua própria ilha no meio do mar. Com um bando de párias e revolucionários, ele funda a República das Rosas, declara a independência e é nomeado presidente. Porém, os valores e a resiliência da equipa são postos à prova, quando o primeiro-ministro italiano declara a ilha idealista o inimigo público número um de Itália. Estreia na Netflix.

Antiprincesas: Marquesa de Alorna

No ciclo de espetáculos Antiprincesas, Cláudia Gaiolas estreia duas peças dedicadas às mulheres portuguesas que marcaram a história, Carolina Beatriz Ângelo e Leonor, Marquesa de Alorna. Leonor, Marquesa de Alorna, teve a infância marcada pela execução pública dos seus avós, os marqueses de Távora, acusados de um suposto atentado contra o rei D. José e consequente enclausuramento de toda a família. Então com 8 anos, foi enviada para o convento de São Félix em Chelas, onde permaneceu até aos 26 anos. Ali, Leonor manteve uma correspondência secreta com o pai, que a tentou educar à distância. Tornou-se uma escritora consagrada e uma mulher que nunca se deixou dominar, desafiando o poder político e a Igreja em busca de justiça e liberdade.

Quando: Até 13 de dezembro

Onde: Nas Escolas e na Sala Bernardo Sassetti

Quanto: Bilhetes entre os 3€ e os 20€

Edição por Larissa Silva