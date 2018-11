O Douro Creative Hub pretende servir de rampa de lançamento para a criação do polo das indústrias criativas do Douro. Estas atividades têm origem na criatividade, capacidade e talento individuais e, neste setor, incluem-se áreas como o artesanato, artes, 'design', música, publicidade, comunicação, moda, cinema, teatro ou arquitetura.

Entre os objetivos do Douro Creative Hub está a identificação dos criativos da região.

“Após mais de seis meses de levantamento, identificação e caracterização dos criativos do Douro, este trabalho encontra-se na fase final de conclusão pelo que importa ouvir os próprios criativo sobre algumas das observações, informações e considerações”, referiu hoje, em comunicado, o gestor do projeto, João Calejo.

No dia 5 de dezembro, em Vila Real, o Douro Creative Hub vai apresentar publicamente um esboço do documento estratégico para a criação do polo de indústrias criativas, baseado nos dados recolhidos no levantamento dos criativos, ficando a proposta preliminar disponível para consulta pública.