Os alemães Kraftwerk atuam esta quarta-feira, dia 31 de julho, no EDP CoolJazz, que se realiza no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, e o SAPO24 tem um convite duplo para oferecer. Saiba como participar e fique atento ao Instagram do SAPO24.

Fundado nos anos 1970, o grupo alemão destacou-se pelo uso inovador dos computadores na produção de música, tornando-se fonte de inspiração para várias gerações de músicos, em diversos géneros, desde o ‘electro’ ao ‘hip-hop’ e do ‘techno’ ao ‘synthpop’.

Os Kraftwerk - dos quais só permanece um dos membros originais, Ralf Hütter – já apresentaram espetáculos 3D no Coliseu de Lisboa, na Casa da Música, no Porto, ambos em 2015, e no festival Neopop, em Viana do Castelo, em 2017.

A banda vai apresentar um espetáculo 3D.

