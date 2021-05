Quinta-feira, 6 de maio

Concerto dos The Gift

Nos palcos nortenhos de Maia, começa nesta quinta-feira o MaiaFest Music 2021. Depois de terem sido adiados devido à pandemia, os espetáculos do ano passado realizam-se agora durante o mês de maio.

Os primeiros artistas convidados são os The Gift, que trazem uma homenagem em forma de espetáculo ao verão.

Quando: 6 de maio, às 19h00

Onde: Grande Auditório do Fórum da Maia

Quanto: Bilhetes a 15€

Ciclo “Carlos do Carmo: Um Homem no Cinema”

O fadista Carlos do Carmo, que morreu no passado mês de janeiro, é protagonista do ciclo "Um Homem no Cinema", que envolve três filmes.

O primeiro será a longa-metragem "Sem Sombra de Pecado" (1983), de José Fonseca e Costa (1933-2015), que conta com Carlos do Carmo a interpretar "Sem sombra de um queixume", fado de Frederico de Brito, cujos versos inspiraram o nome do filme

No dia seguinte é a vez do documentário "Carlos do Carmo: Um Homem no Mundo" (2014), de Ivan Dias, e de “Fados” (2007), de Carlos Saura, filme no qual participou e que fez parte da candidatura do Fado à UNESCO para classificação como a Património Cultural Imaterial da Humanidade, em 2011.

Quando: Até 7 de maio

Onde: Cinema São Jorge

Quanto: Bilhetes a 2€

créditos: Mendoza, 1950

Sexta-feira, 7 de maio

Intervalo Encore

“O público pediu bis e a Fox desenvolveu o Intervalo – Encore”, refere o anúncio da Fox. Depois de ter evoluído para um formato de uma hora, o projeto Intervalo da Fox regressa para uma terceira edição em versão acústica, que irá contar com diversas atuações e novas estreias de singles.

Syro, Jimmy P., Fábia Rebordão, Neev, Gisela João, Nenny, Virgul, Nuno Ribeiro, Moullinex, D’alva, Jorge Palma, Tatanka, Sara Tavares e Nininho Vaz Maia são os nomes que se vão juntar nesta sexta-feira no canal.

Quando: 7 de maio, às 23:30

Lisbon Legends

As Ruínas do Carmo vão ter um novo espetáculo imersivo acompanhado por músical original de Noiserv. A arquitetura será transformada num palco tridimensional onde, com o recurso a projeções 360º e múltiplos efeitos visuais, será feita uma viagem pelas histórias e lendas das sete colinas de Lisboa.

As histórias serão interpretadas pelas atrizes Maria Botelho Moniz e Marina Albuquerque e pelos atores Ricardo Carriço, Joaquim Horta, Pedro Laginha, Pedro Lamares, Diogo Mesquita, Carlos Vieira de Almeida e André Gago. Cada um deles representará uma personalidade histórica de Lisboa, “uma espécie de anfitrião de cada uma das sete colinas da cidade”, que guiará o público nesta caixa de memórias da capital.

Veja o trailer aqui.

Quando: Até 20 de julho, às 21h30

Onde: Ruinas do Carmo, Lisboa

Quanto: Bilhetes entre os 11€ e os 17€

Exposição “Em meu sorriso a minha entrega. Um busto de Amália por Joaquim Valente”

Na década de 1940, o escultor Joaquim Valente foi responsável por uma das representações plásticas mais icónicas da fadista. De cabeça inclinada, de olhos fechados, de rosto sereno, o busto de Valente retrata Amália em comunhão com as suas emoções e o fado.

Esta obra tornar-se-ia emblemática ao figurar na capa do álbum, gravado em 1962, no qual Amália chama ao canto, pela primeira vez, as vozes de poetas eruditos e com o qual a fadista inicia a sua parceria artística com o compositor Alain Oulman. Sem título, seminal e revolucionário, o álbum ficaria conhecido para sempre como Busto.

Associando-se às comemorações do centenário do nascimento da fadista, revisitando as coleções do Museu de Lisboa, esta exposição conta a história deste busto.

Quando: Até 31 de outubro

Onde: Museu de Lisboa, Palácio Pimenta

Quanto: Bilhetes a 3€

créditos: SAPO Mag

Sábado, 8 de maio

Evento-teste em Coimbra

O concerto programado para Coimbra, onde irão atuar bandas como os Anaquim, The Twist Connection, Birds Are Indie e Portuguese Pedro, terá uma plateia de mil pessoas em pé, divididos por grupos de 250.

Os espetadores não podem pertencer a um dos grupos de risco definidos pela Direção-Geral de Saúde (DGS), não podem ter estado infetados nos últimos 90 dias e têm de ter um resultado negativo de um teste antigénio.

Quando: 8 de maio, às 20:30

Onde: Praça da Canção, Coimbra

Quanto: Bilhetes a 2€

Concerto de Sérgio Godinho

Quem fecha o MaiaFest Music 2021 é nada mais, nada menos do que Sérgio Godinho.

Na sua carreira de mais de 40 anos, foi cantor, compositor, escritor (para adultos e crianças), ator (de teatro e cinema) e realizador, é, para citar uma das suas canções clássicas, o verdadeiro homem dos sete instrumentos.

Quando: 8 de maio, às 11:00

Onde: Grande Auditório do Fórum da Maia

Quanto: Bilhetes a 15€

Domingo, 9 de maio

Evento-teste em Lisboa

Depois de Braga e Coimbra, chega a vez de Lisboa de receber também um evento-teste com público, de modo a preparar e moldar como serão os futuros espetáculos. Será um espetáculo de comédia que vai contar com Nilton, Aldo Lima e Tio Jel, Joana Gama e Mangope.

Terá uma lotação máxima de mil pessoas, equivalente a dois terços do espaço, sendo que a utilização de máscara é obrigatória e é preciso apresentar o resultado negativo de um teste rápido. Há também outros requisitos para que participe, nomeadamente ter entre 8 e 65 anos, não pertencer a um dos grupos de risco definidos pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e não ter estado infetado com Covid-19 nos últimos 30 dias.

Quando: 9 de maio, às 19h00

Onde: Campo Pequeno

Quanto: Bilhetes a 2€

Termina o Lisboa 5L

O festival ocupa teatros, cinema, livrarias, ruas, largos e praças da cidade, juntando mais de 70 autores portugueses e internacionais.

O programa, que inclui debates, mesas de autor, concertos, sessões de cinema, exposições e performances, vai dividir-se entre locais como o Teatro São Luiz, o Capitólio, o Museu da Farmácia ou o Cinema Ideal.

Na área da música, o evento vai incluir atuações de Sérgio Godinho, Camané, Capicua, Filipe Raposo, Poetry Ensemble ou Lisbon Poetry Orchestra. Há ainda emissões ao vivo no Instagram e um mapa digital sobre as paisagens literárias de Lisboa.

Pode consultar o programa completo aqui.

Quando: Até 9 de maio

créditos: Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa

Segunda-feira, 10 de maio

Começa o Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa

O FATAL está de regresso este ano, mas pensado exclusivamente para o online. Como refere a sinopse do evento, “este ano é o público quem nos recebe em sua casa”.

Pode contar com uma programação repleta de apresentação de espetáculos de grupos de Teatro Académico que continuaram a desenvolver o seu trabalho de uma forma regular, apesar das condicionantes atuais.

Além dos espetáculos há também um programa interdisciplinar de oficinas, com o objetivo de fomentar a formação artística, dotando todos os interessados de ferramentas que lhes permitam desenvolver a sua atividade teatral de forma mais consistente.

E, de modo a se manter um espaço de diálogo e reflexão, esta edição contará com um conjunto de tertúlias, sobre temas atuais e de grande interesse, tanto para a comunidade académica, como para o público em geral. Pode consultar mais informações aqui.

Quando: Até 19 de maio

Terça-feira, 11 de maio

“Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci”

Se é fã da arte de Leonardo Da Vinci e Miguel Ângelo, esta exposição imersiva no Porto é o evento perfeito para si. Pelas paredes do espaço vai poder ver as obras projetadas.

Depois de apresentar uma exposição imersiva dedicada à obra de Claude Monet e Gustav Klimt, o atelier OCubo regressa à Immersivus Gallery para um espetáculo semelhante centrado nestes dois artistas.

Quando: Até 11 de julho

Onde: Alfândega do Porto

Quanto: Bilhetes entre os 7,5€ e os 10,5€

Quarta-feira, 12 de maio

Começa o Temps d’Images

Esta edição do festival conta com uma programação com 12 espetáculos de dança, teatro, performance e documentário, incluindo seis estreias absolutas, em vários locais em Lisboa.

Tinha sido inicialmente pensada para dois momentos, em épocas diferentes, foi concentrada numa única apresentação que irá abrir com a obra "Anesthetize", da coreógrafa Maurícia Neves, no Centro Cultural de Belém.

Pode consultar a programação completa aqui.

Quando: Até 30 de novembro