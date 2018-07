"Nova inscrição na lista do #PatrimônioMundial da @UNESCO_es: Vale de Tehuacán-Cuicatlán – Habitat primitivo da Mesoamérica, #México. Parabéns!", escreveu a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura na sua conta no Twitter.

"Estamos todos muito contentes e orgulhosos do México", comemorou Susana Franco, conselheira encarregada de assuntos culturais da delegação mexicana junto da Unesco e representante da Secretaria de Relações Exteriores, presente no Bahrein, onde o Comité do Património Mundial está reunido até 4 de julho.

Este vale, que abrange 145.255 hectares, guarda tanto um património cultural como natural. É habitat de espécies únicas, entre elas as florestas de cactáceas colunares de grande tamanho e exemplares de fauna silvestre ameaçados como a águia-real.

"Protege cerca de 141 espécies de aves, entre as quais se destacam os colibris, considerados importantes polinizadores para alguns cactos, e resguarda 10% das 30.000 espécies de plantas vasculares descritas para o México", indicou a secretaria mexicana de Meio Ambiente (Semarnat) ao promover a declaração deste local.