O Onomatopeia, que cumpre a quinta edição, contará com 80 horas de programação em torno da literatura infantil e juvenil, para crianças e adultos, com a presença de escritores, ilustradores, músicos e ‘performers’.

Segundo a programação anunciada, Álvaro Magalhães é o autor homenageado este ano, nomeadamente com uma exposição de ilustração dos autores Cátia Vidinhas, Cristina Valadas, João Fazenda, João Vaz de Carvalho, Marta Madureira e Sebastião Peixoto.

A poeta Alice Neto Sousa protagonizará uma sessão de poesia em torno da obra de Álvaro Magalhães e na sexta-feira será ainda anunciado e entregue o Prémio Ibérico criado em homenagem ao escritor.

Para a primeira edição do prémio estão indicados Afonso Cruz (“A flor e o peixe”), Capicua (“Mão verde”), David Machado (“Os reis do mar”), Rita Sineiro (“Filas de sonhos”) e Valter Hugo Mãe (“A minha mãe é minha filha”).

Álvaro Magalhães, que em 2022 celebrou 40 anos de carreira literária, estará em Valongo para algumas das iniciativas e para sessões com o público.

Destaque ainda para concertos de Luca Argel e de Daniel Completo e Alda Casqueira e para a realização de oficinas de ilustração para lembrar os 100 anos do cinema de animação em Portugal.

O festival irá ainda associar-se ao programa Valongo Intervenções Artísticas, através do qual a artista francesa Perrine Honoré irá fazer um mural junto à biblioteca municipal.

Além de Álvaro Magalhães, este ano o Onomatopeia contará com a presença de autores como António Mota, Ana Rita Domingos, Carla Maia de Almeida, Gonçalo Viana, Sofia Fraga, Nuno Camarneiro e Lúcia Vicente.

O Onomatopeia, que é uma iniciativa da Câmara Municipal de Valongo com curadoria de Adélia Carvalho, decorrerá na biblioteca municipal, no Fórum Cultural de Ermesinde, no Largo do Centenário e na Oficina da Regueifa e do Biscoito.