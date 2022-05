O microfone de cristal foi leiloado no Facebook, numa ação conduzida pelo apresentador de televisão Serhiy Prytula.

De acordo com a BBC, o leilão rendeu cerca de 900 mil dólares (838 mil euros). O valor arrecadado será usado para comprar o sistema de drones PD-2 para as Forças Armadas ucranianas.

A venda do troféu coincidiu com a participação da banda num concerto de caridade na Porta de Brandenburgo, em Berlim, destinado a angariar fundos para material médico.

Além do troféu de vidro, a banda já tinha anunciado que iria também leiloar o chapéu cor-de-rosa utilizado por Oleh Psiuk.

Qualquer pessoa se podia habilitar a receber o chapéu desde que fizesse uma doação de pelo menos cinco euros.

"Pela primeira vez na história da Eurovisão, os vencedores @kalush.official leiloam o seu troféu para ajudar o exército ucraniano! Podem fazer com que o seu símbolo de vitória funcione para outra grande vitória da Ucrânia! E recebam o icónico chapéu cor-de-rosa do vocalista Oleh Psiuk da Kalush Orchestra por apenas 5 euros!", anunciou a banda, há uma semana, na sua conta de Instagram.

Os Kalush Orchestra venceram o Festival Eurovisão com "Stefania", um tema que foi visto como um hino à mãe pátria e uma denúncia da guerra iniciada em 24 de fevereiro com a invasão russa do país.

A vitória da Ucrânia, a terceira na Eurovisão, deveu-se essencialmente à votação popular, não tendo o Reino Unido, que venceu na votação dos júris nacionais, conseguido ultrapassar os 631 votos da Ucrânia, 439 deles dados pela votação popular.