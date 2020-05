Estamos a meio da semana, quarta-feira, aquele dia em que já se vê o fim de semana mais de perto. No entanto, não é preciso esperar por sábado ou domingo para ter dias que fogem à rotina. Sendo assim, porque não aproveitar esta noite para assistir a um espetáculo de stand up comedy?

Nos tempos que correm, rir faz falta para manter o ânimo, por isso, apresentamos como sugestão

Receba estas sugestões no seu e-mail "Acho Que Vais Gostar Disto" é uma rubrica do SAPO24 que lhe sugere o que ver, ler e ouvir. Se quer receber estas sugestões confortavelmente no seu e-mail, basta subscrever a rubrica em formato newsletter através deste link.

o Stand-Up Philosophy de Nuno Nabais, onde se procura “recuperar a gargalhada que se esconde nos pensamentos mais profundos”.

O stand up terá lugar no Instagram e Facebook da Fábrica Braço de Prata, às 19h00.

Mas, não nos fiquemos por aqui, porque ainda temos outras sugestões para o serão de hoje.

Conversas e debates

Videoconferência “Liderança dos Jovens para a mudança”

A que horas: Às 17h00

Onde: Detalhes serão fornecidos mediante inscrição, que pode ser feita aqui.

Nota: Esta videoconferência é da autoria da Associação juvenil Youth Dream e o objetivo é promover um debate sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas

_____

Conversas no Manicómio: O fim do Mundo

A que horas: 21h30

Onde: No facebook e no Instagram do Manicómio

Nota: Esta será uma conversa que conta com a eurodeputada Marisa Matias, o músico e produtor Paulo Furtado (The Langendary Tigerman) e a jornalista e escritora do livro “Coisas de Loucos”, Catarina Gomes. O objetivo será falar sobre o futuro, do conceito de normalidade e sobre tudo e sobre nada de forma irónica, realista e imaginativa.

_____

Cine-conversas via Whatsapp “As Escolhas do Público”

A que horas: 17h00

Onde: Whatsapp As Escolhas do Público

Nota: O filme que se irá discutir na conversa de hoje é o Suenos en la mitad del Mundo de Carlos Naranjo Estrella. Recomenda-se a visualização do filme antes da hora marcada. Para ver os horários dos outros dias, clique aqui.

Música

Concerto mema.

A que horas: 20h00

Onde: O concerto passará em Live Streaming no Facebook da Centro de Língua Portuguesa em Praga.

Nota: Este concerto está integrado no Festival "Dia Mundial da Língua Portuguesa: por mares virtuais nunca antes navegados", organizado pelo Instituto Camões em Praga. Será um concerto intimista, onde o fado, o folk, o pop e o indie eletrónico se harmonizam.

_____

Concerto “Música no Cimena”

A que horas: 19h00

Onde é: No site da Gulbenkian, que pode ser consultado aqui.

Nota: Neste concerto, o Coro e a Orquestra Gulbenkian apresentam algumas das bandas sonoras mais conhecidas do mundo do cinema. É uma viagem cinematográfica que se faz através do som.

Leituras

Harry Potter at Home Readings com Daniel Radcliffe

A que horas: Às horas que o leitor desejar. O vídeo já está disponível.

Onde: No site Harry Potter At Home, que pode ser encontrado aqui.

Nota: Esta é uma iniciativa que irá contar com a participação de outras personalidades conhecidas. A partir de casa, cada uma irá ler um capítulo do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal e todas as semana será colocado um novo vídeo com a respetiva leitura. O primeiro capítulo — “O rapaz que sobreviveu” — é lido pelo ator que fez de Harry Potter, Daniel Radcliffe.