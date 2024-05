A atuação da portuguesa, contudo, demorou mais de uma hora a ser partilhada das redes sociais, sendo que outras atuações, posteriores à portuguesa, foram publicadas de imediato.

Refira-se que no final da atuação, Iolanda fez um apelo contra a guerra na Palestina. “A paz vai prevalecer”, gritou.

A cantora portuguesa tinha ainda as unhas pintadas com as cores da bandeira palestiniana