As melodias e as vozes, quase infantis, bem como a batida próxima da música de dança, escondiam uma temática mais filosófica: o impacto que as tecnologias vinham tendo na sociedade e na vida das pessoas, as mudanças que poderiam parecer benéficas à primeira vista mas que levavam à perda de muitas outras coisas. O primeiro verso indica uma nostalgia por tempos mais simples, onde a rádio era dos poucos meios existentes (se não o único) para a descoberta e a obtenção de informação: I heard ou on the wireless back in ’52...

Conceder não é perder

Desde que 'Video Killed the Radio Star' foi editada, até hoje, muitas outras mudanças tecnológicas se verificaram. Tornou-se quase um chavão dizer ou escrever que a rádio se tornou obsoleta, face à televisão – primeiro – e à internet – depois. Hoje em dia temos acesso ao YouTube (que, de certa forma, “matou” a MTV), ao Spotify, à Apple Music, a diversas outras formas de disseminação da música. No entanto, para Luís Oliveira, radialista na Antena 3 e editor musical da rádio pública, “as (repetidas) notícias sobre a morte da rádio são sempre exageradas”, diz-nos. Uma opinião partilhada por Mariana Alvim, animadora das manhãs da RFM: o vídeo não matou, “de maneira nenhuma”, a estrela da rádio. “Aliás, a rádio em Portugal até continua a crescer em termos de audiência. Sem falar no crescimento das restantes plataformas onde a rádio tem crescido, nomeadamente nas redes sociais; comparando os horários nobres, as manhãs da RFM, por exemplo, têm mais audiência do que as noites na televisão”.

Não se assiste ao “homicídio” das rádios nacionais, nem ao das rádios locais, como a RUM - Rádio Universitária do Minho, sediada em Braga. “Todo o misticismo envolto no começo do séc. XX foi completamente conspurcado pela TV e derivados, mas a verdade é que ainda existe rádio”, comenta Sara Pereira, radialista na RUM. “Temos conseguido, mesmo com o fantasma do Spotify atrás. É como o Papa Francisco: tens nas mãos algo que é super importante na história, que é uma cena antiga, mas estás a perder adeptos. Por isso, fazes uma ou outra concessão”.

Entre essas concessões está o livre uso da internet e das redes sociais para não só angariar ouvintes, como para aproximar o público de quem “manda” na rádio. “A rádio é o mais resiliente dos meios tradicionais”, afirma Luís Oliveira. “Em vez de se assustar com a internet, por exemplo, foi capaz de a usar para potenciar a sua difusão, e até incorporá-la nos seus conteúdos”. E, de facto, não é raro vermos, hoje em dia, emissões de programas de rádio a serem transmitidas, em direto, via Facebook...

Os locutores deixaram de ser uma figura semi-anónima, cujo rosto se obscurecia pela falta de imagem (ou de “vídeo”, para voltar à canção). E a internet, como dito anteriormente, em muito ajudou. “As rádios começaram a ter websites onde se podia conhecer as caras por trás dos microfones. E, nos últimos anos, com o aparecimento das redes sociais e a aposta no formato digital, há toda uma partilha a 360º que torna a rádio um meio mais abrangente, envolvente e mais acessível”, explica Mariana Alvim.

Rádio, amiga do ouvido

Em Portugal, há várias rádios que se dedicam por inteiro à música: a Super Bock Super Rock, a Radar, a Vodafone.FM ou a Oxigénio são apenas alguns exemplos. A sua existência provará, em última análise, que ainda existe espaço para a rádio e, melhor ainda, para a música na rádio. Ou seja: nem o vídeo, nem o streaming conseguiram acabar com ela. “O Spotify é altamente, mas são, de facto, algoritmos. E não há nada mais fixe do que encontrares um tipo espetacular que faça a pesquisa por ti, que te mostre coisas novas e que te entretenha”, argumenta Sara Pereira. Tiago Castro: “Em termos de divulgação de música, acho que houve uma enorme mudança. Se antes era o sítio onde se poderia ouvir uma banda ou música nova pela primeira vez (e atenção, ainda é), hoje faz essencialmente a filtragem de toda a enxurrada de música nova diária. E nas estações em que são as pessoas a tratar a música e não um algoritmo insensível, parece-me que essa filtragem cuidada e atenta é o que tem dado sucesso à rádio do presente”.

É essa ideia de “curadoria” que poderá continuar a alimentar este tipo de rádios: a ideia que existe, do outro lado, uma pessoa que mais que querer impingir-nos uma música, quer dar-nos a conhecer essa mesma música – a questão do “gosto” permanecerá do nosso lado. “A rádio continua a ser um meio sentido como próximo do ouvinte, uma companhia, um formato que traz uma proximidade como mais nenhum consegue”, diz Mariana Alvim.

E nem sequer se poderá falar do desuso do termo radio-friendly, utilizado para designar canções que, pela sua qualidade “orelhuda” ou por outros motivos, possam ser emitidas na rádio (como o foi, ironicamente, 'Video Killed the Radio Star'). “Às vezes, o ser radio-friendly é algo que não se consegue explicar”, afirma Tiago Castro. “A canção faz um click especial e de súbito percebemos que aquela música, se calhar até sem teledisco, pode ser um sucesso”. Para Luís Oliveira, “há um tipo de rádio que sempre viveu de canções e isso não mudará”, conta. “O que há hoje é formas diferentes de perceber o impacto e/ou o sucesso dessas canções. No fundo, de distinguir entre o que é radio-friendly e o que é radio-friendly de Peniche”, atira. Até porque, como diz Sara Pereira, “não posso, de repente, pôr as pessoas a cuspir o almoço com oito minutos de death punk metal hardcore”. Tudo somado, o vídeo não matou a estrela da rádio – mas a rádio continua a ajudar as estrelas do vídeo.