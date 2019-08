O Brasil foi o seu alvo, numa altura em que as Ilhas Britânicas eram o mercado que a maioria cobiçava, e os resultados deram-lhe razão, levando-o também a avançar para o Douro para aí comprar quintas e produzir os seus vinhos.

"O que resultou desta aposta foi que a Cálem se transformou numa marca muito virada para fora e pouco para dentro", resume Ana Pereira, acrescentando que tal "constatação teve como consequência o lançamento da submarca Velhotes, que nasceu em 1930 e é o mais jovem membro da família".

"Os vinhos do Porto Cálem Velhotes são os mais vendidos em Portugal" e surgiram em 1939 devido à necessidade de "criar uma marca doméstica com um espírito de convívio e de partilha", como sugere a reprodução do quadro presente nas suas garrafas, com três anciãos, "um advogado, um juiz e um boticário, cada um com o seu copo de vinho" .

O referido quadro é uma das "joias da coroa" do museu que a empresa instalou nas suas caves, em Gaia, e chegou à empresa nos anos 30 do século passado proveniente da Holanda, trazido por um comercial que se deslocou a este país, e é de "autor desconhecido".

Os vinhos Cálem e Velhotes representam 38% dos 40 milhões de euros que a Sogevinus fatura anualmente, segundo disse Ana Pereira, sendo de salientar que o turismo contribui já com 20% das receitas totais do grupo.

Com 250 mil visitantes por ano, as caves Cálem destacam-se por serem as mais procuradas em Portugal e a loja que nelas funciona responde por 51% das vendas do vinho da marca homónima.

"O Brasil perdeu entretanto expressão nas exportações" de vinho do Porto desta marca e foi substituído por mercados como Alemanha, Canadá, Dinamarca e Holanda, num total de cerca de 60 onde os vinhos do Porto Cálem estão presentes.