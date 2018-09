Este artigo é sobre Setúbal . Veja mais na secção Local

As visitas à Cripta Arqueológica do Castelo de Alcácer do Sal (Setúbal), atingiram “máximos históricos” nos primeiros sete meses deste ano, com 6.559 turistas, mais 1.996 face ao período homólogo do ano anterior, revelou hoje a câmara.