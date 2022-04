Após um interregno de dois anos causado pelos efeitos da pandemia de covid-19, o município de Alenquer, que organiza o evento, decidiu reforçar o festival, aumentando o seu orçamento de 300 mil para 400 mil euros.

“Há um reforço no orçamento e nota-se no cartaz”, afirmou o vereador da Cultura, Rui Costa, à agência Lusa, que adiantou que o evento vai ter um dia dedicado a ‘bloguers’, ‘influencers’ jornalistas especializados, agentes de viagens e da hotelaria e chefs de cozinha.

O cartaz de animação arranca com Luís Trigacheiro nos dois primeiros dias, seguindo-se a atuação do brasileiro Vítor Kley, no dia 16, e de Xutos & Pontapés, no dia 17, e termina com Fernando Daniel, a 18.

Dedicado ao mundo vitivinícola, o festival regressa a este território do distrito de Lisboa para “promover o concelho e fomentar sinergias, juntando no mesmo espaço agentes do setor vitivinícola, como produtores de vinho, enólogos, agências de viagens ou hotelaria”.

Os visitantes vão poder provar entre 300 e 400 vinhos da região de Lisboa, trazidos por mais de meia centena de produtores.

O programa conta com provas comentadas por enólogos e produtores, mercado dos vinhos, conferências, cursos de vinhos, dias abertos aos visitantes nas quintas, demonstrações gastronómicas, workshops, tasquinhas e área de restauração, mostra de produtos regionais, animações permanentes no recinto e espaço com atividades para as crianças.

O certame volta a ter entradas pagas, com o livre-trânsito para os quatro dias a custar 25 euros ou bilhetes diários entre cinco e dez euros.

O Festival Alma do Vinho, que segundo a organização é o maior festival de vinhos da região de Lisboa, tem vindo a receber 45 mil visitantes em cada uma das suas edições anuais, desde 2017, ano em que começou a ser organizado.