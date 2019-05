Weyes Blood regressa a palcos portugueses por causa do álbum "Titanic Rising", editado em abril passado.

Escrito e gravado no começo de 2018, o álbum sucede a três discos e outros tantos anos de digressão, iniciados em 2011, quando saiu "The outside room". A cantora descreve-o como um cubo mágico, musicalmente como se fosse uma mistura entre The Kinks e WWI, ou entre Bob Seger e Enya.

Weyes Blood, que já colaborou com nomes como Ariel Pink, Father John Misty e Perfume Genius, recorda que a música clássica e renascentista sempre a influenciaram e que se sente hoje uma escritora de canções mais contemplativa do que antes, refere a editora Sub Pop Records.