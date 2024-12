A campanha será lançada em todas as lojas (à exceção dos corners Wells).

Em comunicado a empresa sublinha que o David é um menino de 9 anos com paralisia cerebral e epilepsia (decorrente do parto), a conquistar uma vida com mais qualidade e oportunidades. "Natural de Évora, o David enfrenta desafios diários com o apoio incansável dos pais. Determinados em melhorar a sua qualidade de vida, recorrem à Associação Salvador e investem em terapias locais e sessões intensivas numa clínica em Espinho, a mais de 300 km de distância de casa", destacam.

Apesar dos resultados significativos, os custos elevados tornam essencial o apoio para assegurar o tratamento necessário.

Para apoiar esta causa, os clientes da Wiñk podem contribuir de duas formas: adquirindo uma Estrela (im)Perfeita (enfeite de Natal visível na imagem deste artigo), com um custo de 3,50 euros ou fazendo uma doação voluntária através dos terminais Multibanco no momento do pagamento.

As Estrelas (im)Perfeitas, criadas pela Associação Salvador, são feitas à mão com sobras de tecido da Burel Factory, uma marca de excelência que promove a identidade própria do saber fazer português. Cada estrela é única e simboliza a perfeição na inclusão e a diversidade.

A Associação Salvador, fundada em 2003, procura promover a inclusão das pessoas com deficiência motora e defender os seus direitos, construindo uma sociedade mais justa e sensibilizada para a diversidade.