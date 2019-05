“Creio que a gala decorrerá com a normalidade com que tem decorrido nos outros anos, até porque não faz qualquer sentido associar o evento ao meu trabalho pessoal, sobretudo quando já expliquei que lhe foi dada uma interpretação completamente diferente do verdadeiro significado”, disse hoje à agência Lusa António Antunes, diretor do World Press Cartoon.

O diretor do maior salão internacional de desenho e caricatura, cuja gala de atribuição de prémio vai decorrer no sábado, nas Caldas da Rainha, viu-se envolvido numa polémica depois de o jornal The New York Times (NYT) ter publicado, no dia 25 de abril, um cartoon com o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump a ser guiado por um cão com a cara do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

O desenho gerou críticas de Donald Trump e, posteriormente, do primeiro-ministro israelita, e acabou por ser retirado pelo jornal, que emitiu uma nota editorial a pedir desculpa pela publicação.

Mas a polémica em torno do cartoon que António já esclareceu não ter “qualquer pendor antissemita” poderá ainda “motivar a tomada de algumas medidas”, por parte do autor, que hoje divulgou já ter “pedido explicações sobre a forma como aquele trabalho foi parar ao NYT”.