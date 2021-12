Depois de um vasto percurso na área da música, Zé Villar lançou o seu primeiro álbum a solo em 2020, pouco antes do início da pandemia.

“Kintsugi” é o nome do primeiro álbum a solo de Zé Villar, que inclui três temas da autoria de José Luís Peixoto (“Ainda Sei Acreditar”, “Caminho Nosso” e “Quem Eu Sou”).

Em comunicado, o músico explica o conceito do concerto-tertúlia que o juntará, na próxima sexta-feira (17), a José Luís Peixoto.

“São momentos únicos, que juntam a música à conversa e debate de ideias, uma vivência que era muito comum na minha infância. São concertos tertúlia porque permitem o real envolvimento do público - no final de cada canção, há espaço para falar e pensar sobre temas atuais e relevantes. Todo o concerto se desenvolve com a participação ativa do público e dos artistas”.

Os bilhetes são gratuitos e podem ser adquiridos através do seguinte link.