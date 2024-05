Um video no X anuncia a nova atração de “cães panda”, segundo revela hoje a estação de TV britânica Sky News.

Os visitantes compraram os bilhetes para ver a nova atração. Mas quando chegaram ao Taizhou Zoo, na província de Jiangsu, depararam-se com cães da raça chow chow, de pelo farto, pintados com tintas preta e branca, para ficarem com o 'look 'de pandas.

De acordo com o órgão de comunicação estatal chinês The Global Times, os advogados disseram que “inevitavelmente os visitantes se sentiram desapontados e enganados ao descobrirem a verdade” sobre a exposição.

Mas um funcionário do zoológico negou as acusações de propaganda enganosa e disse-o ao jornal na segunda-feira: “Esta é apenas uma nova atração que oferecemos aos visitantes. Não estamos a cobrar a mais. O texto dos cães chow chow está correto e descreve exatamente o que eles são, por isso não estamos a enganar os nossos visitantes."

Per Jam Press, um porta-voz do zoológico também defendeu a exposição dos pandas dizendo: “As pessoas também pintam os cabelos. A tinta natural pode ser usada em cães se eles tiverem pêlo comprido. Não há ursos pandas no zoológico.”

Não é a primeira vez que um zoológico chinês é acusado de falsificar animais: em 2023, o Zoológico de Hangzhou negou as alegações de que alguns dos seus ursos eram pessoas fantasiadas.

Em julho daquele ano, um clipe de um urso-do-sol da Malásia – chamado Angela – andando sobre as patas traseiras tornou-se viral e gerou especulações de que o animal era um ser humano com uma roupa de urso mal ajustada.

Na época, um membro da equipa do zoológico disse no WeChat: “O nosso zoológico é administrado pelo governo, então esse tipo de situação não aconteceria. A temperatura no verão é de quase 40 graus, se vestir um fato de pele certamente não conseguirá ficar mais do que alguns minutos sem se deitar.”

Outros zoológicos chineses foram acusados de tentar fazer passar cães com pelos tingidos e cortados como lobos ou gatos africanos.

Em 2010, um parque em Zhengzhou, na província de Henan, comprou quatro chow chows tingidos e um golden retriever tingido para se parecer com um tigre, de um mercado de animais de estimação em Sichuan, na tentativa de atrair visitantes, informou a Reuters segundo a imprensa local.

Em 2018, um zoológico no Egito negou ter pintado burros para parecerem zebras.